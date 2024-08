Video: la picante confesión sexual de Romina Uhrig

romina-uhrig-visito-la-quinta-de-olivos-en-2020-foto-facebook-romina-uhrig-UZZTHNQ6IBGADET7CZANA2QQ4.jpg

“Hoy me levanté cachonda, pero nunca me toqué en mi vida. Lo juro. Yo una vez dije en Gran Hermano que ‘Romina con Romina, no’. ¿Cómo hago para que me guste? La doctora me dijo que bueno, que había mujeres que no lo hacen", se le escuchó decir.

Y por otra parte, la ex participante agregó: "Es un porcentaje muy pequeñito. A mí no me llama, y si estoy sola menos ganas. Romina con Romina nunca. Es como que necesito la otra parte”, se le escuchó decir.

Romina Uhrig presentó a su nuevo novio, Damián Ávila, con una tierna foto

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), publicó el pasado lunes 12 de agosto una foto con su nuevo novio e influencer, Damián Ávila, tras blanquear su relación el fin de semana en el cumpleaños de Sabrina Cortez.

El sábado fue encarada por el periodista Nicolás Peralta, y la exhermanita soltó: "Estoy muy bien, muy enamorada". Por su parte, Damián soltó: "Yo también estoy muy enamorado".

Damián Ávila se hizo conocido por su participación en el ciclo Combate (El Nueve). Actualmente, el influencer trabaja en el programa que conduce Laurita Fernández en el mismo canal donde debutó.

Asimismo, utiliza sus redes sociales para modelar para distintas marcas que requiera el servicio del él. Por su parte, también estuvo en la segunda temporada del Hotel de los famosos en El Trece.