Florencia Peña: "El video no va a salir, no hay ningún video, mienten descaradamente"

Una de las presuntas implicadas es Florencia Peña, quien en su momento se supo que había estado en la Quinta de Olivos para mantener una reunión con el exmandatario y este lunes decidió salir a hablar públicamente sobre las versiones que circularon en las últimas horas en las redes sociales y hacían mención a que había una video en el que la actriz estaba manteniendo relaciones sexuales con el exjefe de Estado.

"Había pensado no hablar de esto. Pero el jueves, cuando salgo del teatro al que había ido a verlo a Benja (por Vicuña) porque yo hay días que no tengo función porque el Coliseo está ocupado, me llaman y me dicen que soy TT en Twitter por lo de Alberto”, comenzó explicando la intérprete durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en el estudio de Urbana Play.

Luego, recordó que sus visitas a la Quinta de Olivos se dieron en el marco de la pandemia del Covid-19 y agregó que tuvieron que ver con tratar de manejar un protocolo para que los actores pudieran ejercer su trabajo. "Está el pensamiento de que yo por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era presidente, o con quien quiera, porque yo, por el lugar que ocupo en mi medio me junto con un montón de hombres en reuniones, es solo haciendo un pet..”, expresó.

Embed Florencia Peña sobre su reunión con Alberto Fernández en Olivos en pandemia: “La única razón por la que yo me puedo juntar a solas con un hombre es haciendo un pete. La campaña de misoginia fue feroz”. https://t.co/ma6iRNrEjd pic.twitter.com/sxjq43jh6t — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) August 12, 2024

Y continuó: “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”, al entonces expresar que se trata de una “atroz mentira” el hecho de que vaya a salir una grabación que la comprometa. “No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión”, explicó al graficar que en este hecho “me meten por la ventana”.

Durante la misma entrevista, Peña también aclaró que “yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo, al que no le quepo, no le quepo”. Y, con un tono de voz más elevado no dudó en afirmar: “No me rompas las pelotas, yo laburo desde los 7 años, este año cumplo 50, tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum? vayan a Wikipedia”.

“Ahora vuelven a retomar un tema que tiene que ver con algo que ya pasó, no hay nada nuevo. Instalaron que va a venir un video, y chicos, no va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video”, sentenció quien interpretó a la popular Mony Argento en "Casado con hijos", entre otros papeles.

Florencia además reiteró: “Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, y no debería estar aclarándolo. Te juro que lo aclaro porque ya lo viví, es una bola de nieve que se instala, pero ya está, el video no va a salir pero se instaló, no hay video, mienten descaradamente”.

Florencia Peña Alberto Fernández Video Urbana Play Instagram.jpg La foto que la actriz subió a su cuenta de Instagram en agosto de 2021, fecha en la que se dio a conocer que había visitado a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

Y agregó: “Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y crean y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, pero el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada”. Ya con la voz quebrada, aclaró: “Déjenme de joder, yo no trabajo de molestar a los demás, de hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser, y que me metan por la ventana en un hecho muy grave, que estamos todos los argentinos muy inquietos por esto que está pasando, nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta”.

“Me tratan de poner en un lugar de la grieta. que haya gente que quiere apedrearme. ¿y para qué? cuando realmente nada de lo que se está diciendo sea cierto”, cerró con los ojos llenos de lágrimas.