Viviana Canosa habló de su supuesto romance con el presidente de Uruguay

“Yo no lo conozco en persona. Me inventaron el romance, todo, y yo no lo conozco en persona”, sostuvo con total seguridad la periodista de 52 años. Para reafirmar su postura, Canosa añadió: “Es más, hay un evento a mediados de enero al que creo que no voy a ir porque va el presidente, yo no me voy a comer semejante garrón".

Respecto a los motivos que la impulsan a evitar coincidir con el mandatario uruguayo en un mismo lugar, la presentadora de radio y televisión sentenció: “Para qué voy a estar expuesta. Capaz que es mejor no ir y evitarte el comentario, la foto. Para qué dar de comer si ese encuentro se puede dar con amigos y en un perfil más bajo”.

Y para finalizar, la periodista y actriz exteriorizó su opinión respecto a Luis Lacalle Pou: "El otro día me preguntaron y dije, mirá, yo puedo hablar de Lacalle Pou o cualquier presidente o cualquier persona y decirte que es buen mozo".

Y agregó para terminar con su idea: "Ahora, a mí un hombre me gusta cuando está frente a mí y me seduce. Ahí te puedo decir si me encanta o no me gusta, pero necesito verlo”.