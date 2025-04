Mirtha Legrand habló sobre las denuncias de Viviana Canosa y apoyó a Lizy Tagliani

"Sería hipócritas si no hablamos del tema", planteó Mirtha luego de algún intercambio con sus invitados: los actores Carlos Mata y Pablo Echarri, el periodista Diego Schinkman y la doctora Mariana Lestelle. "Es algo muy sensible, hay que esperar para ver la solidez de la denuncia", opinó Schinkman.

En ese momento, la diva de la televisión argentina recordó su vínculo con Tagliani. "Yo fui madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo”, repasó.

Pablo Echarri aprovechó esas palabras para preguntarle a Mirtha sobre su postura en relación a las acusaciones de Canosa y cómo se siente al respecto. "Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa”, respondió.

"No es habitual en televisión esto, que todos los canales prácticamente, los diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Yo me inclino por Lizy”, sumó la conductora. Y Echarri aportó: "Para mí es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo”.

De paso, la Chiqui criticó a El Trece, el canal donde se emite su programa, por la postura en este escándalo: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también".

Florencia Peña estalló por las acusaciones de Viviana Canosa

El escándalo desencadenado por la periodista siguió creciendo y sobrepasó las escalas, debido a que en las últimas horas profundizó en su denuncia presentada en Comodoro Py. En el programa que conduce en El Trece, la conductora mencionó la existencia de una red de trata de la cual participarían numerosos famosos; entre ellos Damián Betular, Elizabeth ‘La Negra’ Vernaci, Humberto Tortonese, Florencia Peña y otros.

Tras ser nombrada, Florencia Peña hizo un fuerte descargo contra la periodista en LAM: "Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados. Y creo que hay un límite, loco. Hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio. Pero un delirio que me excede”.

Luego contó que mantiene una comunicación con los demás mencionados por Canosa y lamentó los hechos que le adjudican: “Hablándolo con (Damián) Betular, hablándolo con la (Negra) Vernaci… Yo no querría estar acá sentada, querría estar acá sentada hablando de la obra. Hablando de nosotros, hace mil años que no vengo, pero vine, iba a salir por teléfono, pero vengo porque siento que esto hay que frenarlo ya”.

“Una red de trata, ¿de verdad se me está acusando? Yo sé que, además, hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si yo estuviera o hubiera estado o estaría en alguna situación cercana a la delictividad, no estaría ya estampada contra un paredón?”, agregó la actriz.

Y cerró: “No estoy acá porque creo que la gente lo va a creer, estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo no quiero, porque ya me pasaron muchas de estas, no quiero googlear Florencia Peña y que lo primero que aparezca sea denuncia de trata. Porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes. Y es algo de lo que está buenísimo hablar”.