Wanda Nara aseguró que existiò el affaire entre Maxi López y la China Suárez

A pesar de las desmentidas de la actriz y del ex futbolista, de los dos involucrados de la historia, ahora fue Wanda Nara quien confirmó la existencia de ese supuesto vínculo que, hasta ahora, se basa en declaraciones de Nara y López.

Lo concreto es que luego la información que dioel periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Desayuno Americano, de América TV, se generó un enorme revuelo. Mientras que este jueves el periodista confirmó el rumor mediante una charla con la propia Wanda Nara (lo cual no implica que la relaciòn haya existido).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1902704592305147961&partner=&hide_thread=false WANDA NARA CONFIRMÓ EL ROMANCE DE MAXI LÓPEZ Y LA CHINA SUÁREZ@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/zYDQ5BKkqU — América TV (@AmericaTV) March 20, 2025

El cronista aclaró que no fue Wanda quien le había pasado esa explosiva información y mostró lo que le escribió la mediática tras contar del vínculo entre la China y Maxi al aire.

"Yo lo sabía por Maxi pero yo no conté nada, lo sé hace meses", le confirmó la propia Wanda a Etchegoyen en una conversación.

Y el panelista contó que hasta la propia Wanda se sorprendió por cómo se había enterado de eso. Esto se suma al chat que mostró donde Maxi López le contaba a la modelo Luah Martínez de su acercamiento con La China.

Incluso, el periodista contó que Wanda se habría enterado de esto en boca del propio Maxi el 13 de enero en un asado, donde charlaron y el ex futbolista le contó de esta situación con la actriz.

L-Gante habló sobre el episodio entre Icardi y Wanda Nara

L-Gante fue consultado por su relación con Wanda Nara luego de enfrentar rumores de una crisis en su pareja, previo al incidente ocurrido en el edificio Chateau Libertador con Mauro Icardi.

El cantante se encontraba en el Planetario junto a la cantante española Mar Lucas, quien tiene un parecido innegable con la China Suárez, en medio de un encuentro promocional con fanáticos por el estreno de readyactiva, su colaboración con Mar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1902512563088236988&partner=&hide_thread=false Tras el escándalo de Wanda Nara, REAPARECIÓ L-GANTE



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/2Jo9WhzK1X — América TV (@AmericaTV) March 20, 2025

Ante las cámaras de LAM, Ángel de Brito le consultó sobre su relación con la empresaria, a lo que el cantante respondió: “Todo en orden. Ahora mismo estoy pensando en que el tema salga y explote. Yo me replanteo las cosas una sola vez y la vida sigue”.

“Todos los días me están preguntando eso. Yo no me enteré de ningún problema. Ahora le pregunto”, remarcó dejando claro que todo estaría bien con Wanda Nara.

El conductor de LAM también le pidió a Elián una opinión sobre el episodio ocurrido en el Chateau Libertador que protagonizó a su pareja, Mauro Icardi e involucró a la Policía.

“No sé cómo se habrá comportado (Mauro), pero le deseo lo mejor. Que pueda ordenar su vida”, cerró contundente.