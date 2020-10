Wanda Nara compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que muestra los efectos del "shampoo equivocado".

Quién no se equivocó alguna vez y manoteó el acondicionador en vez del champú, o compró el producto equivocado y obtuvo un final no deseado. A Wanda Naratambién le pasó pero no con su cabello sino con el chihuahua de su pareja, Mauro Icardi.