Se unieron a la cruzada Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Emma Watson, Shay Mitchell y Ashton Kutcher; el cantante Sting y los ex presidentes de EE.UU. Bill Clinton (93-01) y Jimmy Carter (1977-1981).

C on un nombre apocalíptico para convencer de la urgencia del reto, más de sesenta grandes nombres de la política y el espectáculo lanzaron este domingo "World War Zero" (‘Guerra Mundial Cero’), una coalición destinada a formar un "ejército" ciudadano que exija acción ante la crisis climática.