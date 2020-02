Yanina Latorre acusó a Luciana Salazar de farsante por tuits replicados

Pero estos personajes, que se pasan el día entero frente al teclado, necesitan más clientes y por eso toman el encargo de varios famosos, con el fin de hacer unos billetes para llegar a fin de mes. Varios son los que realizan estas tareas, y van captando a nuevos famosos a través de recomendaciones.

Pero parece que la sobrecarga de trabajo va haciendo mella en algunos de estos sacrificados especialistas porque este fin de semana, un tuit que salió de la cuenta de Luciana Salazar, se replicó en la del periodista Antonio Fernández Llorente, una hora más tarde.

Esto llevó a la inquita (ponéle) Yanina Latorre a acusar a Luciana Salazar de “farsante”, ya que dedujo que esto se debió a una confusión de la persona que habría enviado los textos. “Quiero la explicación de Luciana Salazar. “No era que nadie se lo escribía?? Que lo reconozca! Cobra por esto”, escribió Latorre, dando a entender que la faceta de experta en política que viene cultivando la modelo es producto de una movida de marketing.

ADEMÁS:

“Yani sos rápida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tienen alta info, no es culpa mia. Mirá los horarios de los tweets y te darás cuenta. Besito”, le contestó Salazar.

“Chula! Vos estas queriendo decir que Llorente te sigue y te copia? Te amo”, contraatacó Latorre, presuponiendo que Llorente, que luego se reveló de vacaciones, podría no ser seguidor de la rubia.

Por su parte, el periodista evitó entrar en polémicas y dejó la puerta abierta a un rpesunto hackeo. “Yo no retwitteé el mensaje de Luciana Zalazar porque estaba de vacaciones y no utilicé el twitter”, escribió el futuro compañero de canal de Luli Pop, que en breve estrenará un ciclo de chimentos y política por la pantalla de C5N.