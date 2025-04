Trascendieron los chats de Lizy Tagliani con el exnovio de Marcela Tauro

Tras un fuerte cruce con Viviana Canosa en donde acusa a Lizy Tagliani de haberle robado, salió a la luz una supuesta conversación entre el ex novio de la periodista Marcela Tauro y la conductora de La Peña de Morfi en donde le habla con gran cercanía.

En los últimos dos días, Lizy fue centro de atención en el mundo del espectáculo, incluso superó al Wanda Gate. Todo el conflicto se desató cuando la panelista de LAM sostuvo que la peluquera se había insinuado a su novio.

Esto generó que Canosa trajera a la luz varios incidentes con la estilista, como supuestos robos y “maldades muy feas”

Más tarde y como si fuera poco, tras algunas horas, se conoció una captura de pantalla en donde conversó con Martín Bisio.

Los chats son del año 2021 cuando "Lizy y Marcela eran compañeras de laburo y viajaban juntas, iban a fiestas. Y, después de una fiesta vino esto", comentó Yanina Latorre.

Lizy: No sé si te quedaste o te fuiste para tu casa

Martín: Me fui jaaa

Lizy: (audio) este es mi celu. Beso hermoso

Martín: Ya te agendo Lizy y te paso el mío

Lizy: Cuando quieras nos vemos (emoji guiñando el ojo)

La versión de Tagliani

Luego de los dichos de Marcela Tauro, desde LAM (América TV) fueron a buscar a la humorista y conductora a la puerta de Olga para que opinara sobre lo sucedido y sobre las recientes declaraciones de la periodista.

La primera reacción de Lizy fue mencionar que Marcela Tauro iba a conducir una nueva temporada de Infama: "¡Ah!, empieza infama, ¿No? Le mando un beso. Que la rompa, porque la verdad que está hace tanto trabajando… Se lo re merece. Y cuando se cargó intrusos, la rompió, lo llevó re bien".

Ya puntualmente respecto del tema de si quiso o no tener un romance con el novio de la periodista, Lizy fue tajante en su respuesta: "Para mí ya terminó el tema. Ya le hablé a Marcela, le mandé un mensaje a ella, le mandé un mensaje a él, expliqué en su momento, no pasó. No tengo nada para decir"

Y agregó: "No pasó nada de los mensajes, siempre fui muy respetuosa, para mí ya pasó el tema. Al principio me preocupaba por mi marido, pero ahora me chup... un hue...".

Tras la insistencia del cronista, Lizy se desentendió de lo sucedido y retó a Marcela a que muestre los supuestos mensajes de ella hacia su novio así sabe de lo que está hablando.

Respecto de qué pasó cuando se acercó a Marcela Tauro en una entrega de los premios Martín Fierro cuando ya estaban distanciada, Lizi Tagliani señaló: "Fui porque se lo re merece. Para mí es una súper trabajadora, re buena compañera. Yo trabajé con ella en La 100, con Santi del Moro, y la pasamos bárbaro, siempre fue muy respetuosa".

Lo que dijo Tauro

Entrevistada en el programa Sálvese quien pueda (América TV) a pocos días de iniciar un nuevo ciclo de Infama (América TV), Marcela Tauro confirmó que, hace un tiempo, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) le envió mensajes subidos de tono por Instagram a su novio de aquel momento Martín Bisio, con el que estuvo en pareja durante ocho años.

Consultada por Yanina Latorre, Marcela contó lo sucedido y cómo le afectó personalmente: "Con Lizy pasó lo que se supo en ese momento. Lo que me dolió fue que ella había sido compañera mía, teníamos muy buena relación. Nos juntábamos a comer y salíamos a los boliches. Me molestó que le escribiera por Instagram a mi pareja de ese entonces". Y agregó: "Chicos, yo soy una mujer grande y trabajo en este medio, tonta no soy, si yo lo expongo es por algo".

Luego, contó de qué manera se enteró de los mensajes: "Él me contó que le había escrito Lizy. Primero Lizy dijo que no se acordaba, después lo admitió. Después de lo que pasó no se comunicó conmigo para pedir perdón. En el Martín Fierro que gané, me encaró y pidió perdón. La saludé y nada más".