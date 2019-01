La llegada de Fernando Márquez desde Malasia le dio una alternativa más a Sebastián Beccacece en su ataque, y lo dejó a las claras en la noche de Florencio Varela, con su gol para la victoria sobre la hora. “Este equipo tiene un plus y eso nos ayuda a crecer a cada uno”, reconoció el Cuqui. Además, no obvió la lucha por la parte alta del campeonato con Racing: “Nuestro objetivo es estar entre los cinco primeros, esto es hermoso pero no vamos a desenfocarnos”.

Desde su llegada a Primera División, el Halcón sólo estuvo en la punta por una jornada, y fue en la primera fecha del campeonato 2016/ 2017 cuando venció a Gimnasia de La Plata, en Varela, por 1 a 0 con gol del capitán Alexander Barboza de penal.

Desde la llegada de Almirón, poco pudo cambiar en un Ciclón que no pudo remontar. En cinco partidos oficiales, el equipo logró cuatro empates y dos derrotas. Todavía tiene el crédito abierto, por la identidad de juego que está contagiando y la gran llegada de refuerzos que ilusionan, aunque el hincha quiere que lleguen las victorias.