Fallecieron dos niños en Entre Ríos por una extraña enfermedad

El hecho tomó mayor relevancia el pasado miércoles, cuando se hicieron públicas las muertes de dos niñas con una semana de diferencia en la tranquila ciudad entrerriana y cuyos síntomas eran semejantes. Ese día, una nena de 10 años falleció en el Hospital San Blas, luego de ingresar con indicios de una gastroenteritis. Días antes, el 2 de enero, su prima, de 13 años, murió tras ingresar con un cuadro similar.

El director de ese centro de salud, Marcelo Ascúa, informó que el deceso se produjo por “un problema neurológico con un aumento de la presión intracraneana que generó una hemorragia cerebral, un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio”.

A partir de las dos extrañas muertes, las autoridades sanitarias de la provincia prendieron las alertas, y en conjunto con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, se pusieron manos a la obra para investigar más a fondo la enfermedad no identificada y los motivos de los decesos.

Asimismo, en las ‘últimas horas, fueron trasladados al hospital maternoinfantil San Roque de Paraná, un bebé de 20 meses, dos niños, uno de 2 años y otro de 4, y dos niñas de 3 y 9 años; todos del mismo entorno familiar, quienes se sumaron a la lista de potenciales enfermos con la desconocida patología.

Según fuentes médicas, el bebé de 20 meses entró con un buen estado general de salud, tras ser derivado por “deposiciones con sangre”, destacó ayer el centro de salud paranaense en su parte médico.

De esta manera, ya se han enviado muestras de tejidos, sangre, materia fecal y líquido encefalorraquídeo al Malbrán, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Coni, a los laboratorios de Epidemiología y del hospital San Roque de Paraná, en pos de conocer los detalles sobre la enfermedad que está atentando sanitariamente a las personas de la ciudad de Nogoyá.

Por este motivo, a partir de la semana próxima se comenzarán a conocer los resultados de los análisis, para poder dar certezas ante la muerte de las dos niñas y brindar apoyo a varios menores que se cree, podrían estar sufriendo la misma patología en la localidad entrerriana.

Además, el Ministerio de Salud de Entre Ríos ya se encuentra trabajando con referentes de la municipalidad de Nogoyá, del Instituto de Control y alimentación de Bromatología (ICAB), del Consejo provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), profesionales del hospital San Blas y referentes del nodo epidemiológico.

Según citó el medio provincial Uno Entre Ríos, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, explayó: ‘Como ente provincial, somos el apoyo para las tareas que ya viene haciendo tanto el hospital como el municipio. Nosotros aportaremos aspectos técnicos que no se pueden resolver a nivel local’, por lo que adhirió: ‘acordamos con el intendente las medidas que se van a iniciar rápidamente que básicamente tienen que ver con el manejo del agua segura, el cuidado respecto a la manipulación de alimentos y a la higiene en general’.

Además, el dirigente se refirió a los casos registrados y dijo que hasta que no se tengan los resultados finales de las primeras investigaciones, no se puede saber con precisión a qué enfermedad se están enfrentando, a pesar de que el hantavirus no está descartando y se encuentra dentro de las posibilidades.

Sobre los niños derivados a Paraná, Garcilazo explicó que éstos han evolucionado “favorablemente”. “Han sido gastroenteritis o casos virales que no podemos asociar con los casos fatales”, agregó.

Por otro lado, los dos lamentables fallecimientos son investigados por el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, quien ordenó tomar muestras en los domicilios de los afectados, más un rastrillaje fotográfico de la zona y determinó la “reserva de las actuaciones” por diez días.