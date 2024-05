FBVideoDown: la Mejor Manera de Descargar Vídeos de Facebook Online

Aunque Facebook te permite guardar vídeos, no te ofrece la mejor calidad. O tal vez los videos sean privados, por lo que puedes guardarlos.

FBVideoDown es lo que necesitas para resolver todos tus problemas. Este es un descargador de videos de Facebook gratuito y fácil de usar. Tómese un minuto para conocer esta aplicación si necesita descargar videos y fotos de Facebook.

¿Qué es FBVideoDown?

FBVideoDown es una herramienta online para descargar contenido de Facebook. En concreto, funciona como un descargador de vídeos de Facebook. Vídeos de publicaciones de usuarios y vídeos del menú de Facebook Watch, todos ellos se pueden descargar en la calidad más alta u original. No solo publicaciones de video, FBVideoDown también te permite descargar videos cortos de 90 segundos. Por último, pero no menos importante, también ofrece el servicio de guardar historias de Facebook. La Historia aquí no solo se limita al video, sino que también puedes descargar fotos de la Historia.

La siguiente es la descripción de la función de FBVideoDown:

No es necesario proporcionar nuestra información personal y todas estas funciones son totalmente gratuitas y sin restricciones.

Puedes acceder a este sitio desde cualquier dispositivo, incluidos smartphones (como Android o iPhone) y PC (como Windows, macOS o Linux).

Además, a diferencia de otras plataformas gratuitas que contienen muchos anuncios fastidiosos, FBVideoDown está completamente libre de anuncios. No tendremos que ver una serie de anuncios en vídeo antes de guardar el contenido de FB en nuestro dispositivo.

Finalmente, FBVideoDown está diseñado para brindar la mejor experiencia para cada usuario y tiene una interfaz de usuario bastante simple.

fb1.png

Descargar la historia de Facebook en FBVideoDown

Las Historias de Facebook están disponibles para todos los amigos durante 24 horas, así que si deseas descargar historias de Facebook, sigue los pasos a continuación.

Paso 1: Ve a la página de la historia de Facebook

Ve al sitio web o la aplicación de Facebook, inicia sesión en tu cuenta y comienza a explorar la página de inicio de la historia.

Paso 2: Copia el enlace de la historia

Toca el ícono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha, presiona la opción Copiar enlace. Si estás utilizando un navegador, también puedes copiar el enlace desde la barra de direcciones del sitio web.

Paso 3: Pega el enlace en el sitio web de FBVideoDown

Abre el navegador, ve a FBVideoDown y pega el enlace en el cuadro de búsqueda del sitio web.

Paso 4: El vídeo de vista previa y descárgalo

Vuelve a mirar la historia que desea descargar y toca el botón Descargar nuevamente para guardarla en su dispositivo.

fb2.png

Descargar Videos de Reels de Facebook en FBVideoDown

Con unos pocos pasos, puedes descargar los reels de Facebook a tu dispositivo. No importa qué dispositivo estés usando, los pasos son prácticamente los mismos.

Paso 1: Encuentra el vídeo del reel en Facebook

Inicia sesión en su cuenta en la aplicación o sitio web de Facebook> explora la página de inicio de Reel y busca el que desea guardar.

Paso 2: Copia el enlace del reel

Toca el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha, busca y toca Copiar enlace

También puedes copiar el enlace directamente desde la barra de direcciones si estás usando un navegador.

Paso 3: Pega el enlace del carrete

Abre tu navegador y escribe FBVideoDown. En la página, pega el enlace en el cuadro de búsqueda de "Pegue el enlace de Facebook aquí", luego toca el botón azul Descargar.

Paso 4: Vista previa y descarga

Por último, verás un vídeo de vista previa y un botón Descargar. Toca el botón Descargar y espera unos segundos, se iniciará el proceso de descarga.

fb3.png

Conclusión

Te hemos presentado la mejor manera de descargar fotos y videos de Facebook. ¡Prueba la herramienta y compártela con tus amigos!