Fernández, mentalizado para los desafíos en Defe

En diálogo con Cadena Verdeamarilla, el delantero de 22 años precisó que tuvo oportunidades para marcharse del elenco de Florencio Varela, pero que prefiere enfocarse en lo inmediato. “Hoy por hoy estoy en Defensa y no saco la cabeza de acá. Es cierto que hubo rumores en redes sociales y le han llegado a mi representante, aunque yo no puedo desenfocarme. Empezamos un buen año, con un gran comienzo, con nuevos chicos que tienen la mejor predisposición, al igual que todo el plantel, así que ésta es una ilusión que nos lleva a seguir”, afirmó.

El protagonista admitió que por más ofrecimientos que tuviera, por el momento prefiere continuar en el Halcón, porque se entusiasma con crecer más en la Superliga. “Somos uno de los mejores del campeonato, estamos cerca de la punta y eso es un aliciente. Hay otros jugadores que rechazaron ofertas también para seguir en el equipo, el técnico nos tiene ahí juntos, todos luchando por una misma meta, con el propósito de seguir sumando, llegar arriba de todo y salir campeón”, remarcó.

El regreso del delantero Fernando Márquez es un plus para el Verdeamarillo en estos tiempo, y para su compañero será de gran ayuda. “Me siento bien y me da ánimo, me potencia más y cada competencia es individual. Hay que dar lo mejor y después el técnico decidirá quién juega. Entrenarse al máximo y potenciarse es nuestra responsabilidad, es lo que se debe hacer”, aclaró.

Sobre este riel, precisó que en el plantel “hay que apoyarse mutuamente y darse ánimo”, y que esa es la principal virtud del Halcón: “Por eso se formó el grupo que se formó”.

Al tiempo, se refirió a la ajetreada agenda del Defe en el verano y señaló: “Estamos muy enfocados en los partidos que se vienen. Nos sorprendió la buena respuesta de todo el plantel, porque todos estamos con muchas ganas de dar lo mejor”.