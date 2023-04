A una semana de asumir, Cuca dejó de ser entrenador de Corinthians

"Me voy ahora mismo, no es lo que quería. Uno espera toda una vida para estar aquí. Es el pedido de mi familia", explicó Cuca durante su última conferencia de prensa.

Un rato antes, el Timao había vencido por penales a Remo para avanzar a octavos de final de la Copa de Brasil. Durante el match recibió el apoyo de sus jugadores, que fueron a abrazarlo tras la clasificación a la siguiente fase, y también tenía banca de los dirigentes, pero nada de eso fue suficiente para tapar el aluvión de críticas.

"El Sport Club Corinthians Paulista confirma que el entrenador Cuca dejó el mando del equipo luego de un pedido de la familia para resolver asuntos privados. Deseamos a Cuca ya su cuerpo técnico éxitos en la continuación de su carrera", comunicó oficialmente el Timao pasada la medianoche del jueves.

Embed O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

La hinchada de Corinthians se mostró en contra de la contratación de Cuca desde un primero momento, por una causa por abuso sexual de 1989, cuando todavía era futbolista, en Suiza. Hubo pintadas en el club y también un comunicado del plantel femenino que se opuso a su presencia en el club.

La dirigencia confiaba en su inocencia y el presidente Duilio Monteiro Alves calificó la campaña contra el DT como "una masacre". Ahora deberá buscar reemplazante rápidamente: el sábado recibe al Palmeiras por el Brasileirao y en la semana recibe a Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

Cuca fue anunciado como DT tras la salida de Fernando Lázaro, quien fue separado de su cargo tras la derrota contra Argentinos Juniors en Brasil. El domingo se había estrenado con derrota ante Goias y ahora, luego de su segunda presentación, su paso por el club llegó a su fin anticipadamente.

"No es justo dejarlos sufrir por un problema que es mío. En eso se basó este resultado mío. Gracias a los jugadores durante los siete días que estuve allí, me abrazaron, compraron mi ruido, mis ideas. Si dios quiere, volveré algún día para poder hacer un trabajo de principio a fin", agregó Cuca en su conferencia de despedida.

La causa contra Cuca

Cuca era futbolista de Gremio cuando, en una gira por Suiza, se lo acusó de haber tenido sexo con una niña de 13 años. El entonces jugador pasó 30 días en la cárcel hasta salir en libertad condicional con otros compañeros que fueron acusados, luego del pago de una fianza. Dos años más tarde, fue condenado a 15 meses de prisión por el cargo de atentado al pudor con uso de violencia, pero nunca cumplió la pena.

"Respeto a las mujeres, nunca puse un dedo. Estuve en otros clubes y nunca fui cuestionado. Mi error fue nunca haberme defendido, no lo hice porque no tenía dinero y ni siquiera lo sabía. Fuimos a verificar y, tres veces, no es que no me reconociera, es que yo no estaba. Si la víctima dice que yo no estuve", se había defendido Cuca durante su presentación como DT.