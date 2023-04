Dos jugadores del Barcelona, ¿complican la vuelta de Messi?

Según Sport, tanto Andreas Christensen como Franck Kessie descartaron formar parte del plan institucional que implicaba reducir su paga para acercarse al objetivo de los 200 millones de euros trazado previamente.

andreas-christensen.webp

fc-barcelona-v-viktoria-plzen-group-c-uefa-champions-league-1-scaled.webp

Esto se debe a que ambos consideran que ya realizaron un gran esfuerzo económico el año pasado para vestir la camiseta blaugrana, dejando sus clubes en condición de jugador libre y rechazando una serie de ofrecimiento mejores para jugar en el gigante ibérico.

Motivo por el cual ellos consideran que es muy pronto (ya que aun no se cumple un año de su arribo a Cataluña desde Chelsea y Milán, respectivamente) para recibir esos planteos y el club seguirá abonando las cifras acordadas previamente como esta estipulado en sus contratos.

Guti, ídolo del Real Madrid, le recomendó a Barcelona que no vaya por Messi

XY4ESIVLFZDOPD4JJ4UENMBZNA.jpg

"Creo que para cualquier seguidor del Barcelona es un reencuentro. Creo que al Barcelona, deportivamente no le viene bien porque es volver otra vez hacia atrás, que el equipo vuelva a depender de un jugador cuando tu estabas volviendo a hacer una plantilla nueva con jugadores nuevos y caras nuevas…”, comentó Guti, ídolo del Real Madrid.

“Creo que deportivamente no le va a venir bien. Pero, claro, el regreso de Messi, y que se pueda retirar ahí, les hará mucha ilusión. Creo que para la liga es positivo, aunque me cuesta verlo durante un año y partidos importantes. Sobre todo porque veo a Lewandowski y no se como van a encajar”, concluyó.