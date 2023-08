A Vélez no le sobró nada pero venció a Barracas y respira

Cuesta definir al Vélez de Sebastián Méndez. Es un equipo que va tomando distintas posturas en el campo durante los partidos, que no tiene quizás un estilo impregnado. Es difícil explicar por qué el Fortín gana, pero eso no le importará a un club que necesita sumar como sea para mantenerse en Primera División.

Si se habla de merecimientos, esta vez el triunfo no fue justo. En un accidentado primer tiempo donde poco pasó, hubo dos acciones claras: el local la aprovechó, el visitante no. Y en un segundo tiempo donde la paridad se mantuvo, Barracas se impuso -por empuje, no por juego- y fue el que más veces pisó el área rival, aunque eso no implique generar ocasiones de gol.

A los 35' del primer tiempo, Prestianni desbordó por derecha y tiró un centro que Prado metió en su propia red. El juvenil de 17 años parecer ser a veces el único recurso que tiene Vélez para atacar, y si bien es el más desequilibrante, también debe pulir la finalización de jugadas.

El Guapo tuvo el empate en el final, con un tiro libre de Rodrigo Insúa que Burian descolgó del ángulo. En el PT, Barracas sufrió las lesiones de Juan Ignacio Díaz, de su arquero Andrés Desábato -quien salió llorando y con gestos que anticipan una grave lesión- y de Iván Tapia, quien por suerte para Sergio Rondina pudo seguir jugando.

Vélez se dedicó todo el complemento a intentar aguantar el resultado, bajarle el ritmo al partido, y tratar de explotar algún espacio que quede en el fondo barraqueño. Así, con un contraataque tuvo una muy clara en los pies de Brian Romero, quien desparramó al arquero y definió, pero Insúa llegó para evitar que su remate se meta en el arco.

Por su parte, Colitto inventó la más peligrosa del equipo rojo y blanco, con un enganche de derecha hacia adentro y un remate de zurda que rozó el palo izquierdo de Burian. El Guapo fue hasta el final, pero Vélez se armó un Fortín atrás y logró quedarse con los tres puntos.

Vélez se reforzó bien pero todavía tiene mucho por mejorar. De todos modos, está claro que arrancar ganando es un aluvión de confianza de cara a una lucha en la que cada punto tendrá valor propio. Barracas por ahora está más cerca de pelear el ingreso a copas que la permanencia.