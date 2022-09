Ábila trató de miserable al Consejo de Fútbol de Boca

"La relación del plantel con el Consejo de Fútbol era igual que ahora: cerrada. No era clara la comunicación y muchas cosas fallaban. Se armaba un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román, que clarificaba todo", apuntó Ábila.

"Mi relación con Riquelme era muy buena. Siempre que nos veíamos, nos saludábamos, él me mandaba mensajes después de que hacía un gol y siempre fue de mucho respeto y de admiración por mi parte. Nunca discutí ni tuve roces con él", continuó.

"Lo que se escuchaba sobre si arman los equipos, al menos de parte de mis compañeros, es que hablaban de qué jugadores iban a jugar tal partido y cuáles no. No sé cómo se manejan con los cuerpos técnicos, a mí me tocó hacer goles con Miguel Ángel Russo y nunca era titular", contó en relación a su último paso por la institución.

"Estuve un mes entrenándome sin que me digan nada, ni desde la dirigencia, ni Sebastián Battaglia. No me dejaban hacer fútbol. Eso no era nuevo en mi carrera pero quería saber mi situación para saber qué hacer. En un momento me cansé de esperar, de mendigar diálogo y estaba re caliente: por eso escribí en Instagram contra ellos", reveló.

Y añadió: "Cuando subí ese mensaje a Instagram, sirvió porque pude salir de Boca y volver a jugar. Yo siempre fui de frente y sincero, eso no me lo va a reprochar nadie. Eso me deja tranquilo, fui muy leal con mis principios"

Ábila, con salidas conflictivas de Boca, Sarmiento y Huracán en su carrera, convirtió un total de 36 tantos en sus dos pasos por el xeneize.