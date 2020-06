AFA volvió a mostrar cautela en el escenario regional

“Aquí la paciencia es la clave. Debemos tener paciencia, pedir a los dirigentes y jugadores mucha paciencia para no apurar un retorno a la actividad profesional, porque el cuerpo de un atleta necesita un buen acondicionamiento de cara a la alta exigencia física”, recomendó el coordinador médico de la AFA, Donato Villani, al cerrar la charla de la que participaron profesionales de todos los países de Sudamérica.

La intervención de Villani, no solo está atravesada por su especialidad sino que principalmente responde a la postura institucional de la AFA, que no promueve la vuelta a los entrenamientos hasta que el gobierno nacional no lo habilite.

ADEMÁS:

La respuesta del Kun Agüero a una chicana de Riquelme: "¡No me retés, pa!"

Es que la tónica del encuentro fue en sintonía con el interés de Conmebol por intentar que, al menos, los planteles vuelvan a los entrenamientos para lograr reanudar los torneos que fueron suspendidos –en el caso de la Sudamericana y Libertadores- y cancelados, como los de las distintas categorías de la AFA.

Las ponencias virtuales tuvieron al presidente de la Comisión Médica y director de la Unidad Antidopaje de la confederación, Osvaldo Pangrazio, con una exposición sobre el Protocolo de regreso a los entrenamientos que circula como tentativa.

Por su parte, el director de Competiciones de Clubes del ente sudamericano, Federico Nantes, reconoció que “se sigue trabajando arduamente desde CONMEBOL, con todas las Asociaciones Miembro y clubes, elaborando calendarios tentativos, respetando siempre las indicaciones de los profesionales sanitarios de cada país”.