Relajado (y sin filtro), mientras exhibe sus partidas vía streaming, el ex Independiente se divierte deslizando comentarios ácidos y haciendo muecas que no tardan en volverse viral –como su reciente cuestionamiento, al grito de “dónde va señor”, a las corridas de Jorge Sampaoli durante el Mundial 2018-.

A este show improvisado, ya se había sumado el mismísimo Lionel Messi y ahora le tocó el turno a otro célebre número diez: Juan Román Riquelme.

En las últimas horas para saludarlo a su colega por su cumpleaños número 32, el Torero le mandó un audio en el que, además de felicitarlo y pedirle una camiseta para su hijo Agustín, lo chicanea por este presente “mediático”.

Una broma que el delantero del Manchester City se tomó con humor. “¡Pará! Uhh, buen… En la cuarentena no se me ocurrió otra cosa que jugar a la Play. ¡No me retes, pa!”, respondió, entre risas, el Kun. Mirá el video:

