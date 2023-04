Alejo Véliz: "Pasa en todas la canchas, hasta que no empatan o ganan no lo terminan"

Alejo Véliz disparó contra el árbitro del partido como todo Central por los 10 minutos de adición. Lautaro Giaccone no se quedó atrás.

El delantero de Rosario Central, Alejo Véliz, se mostró molesto con el arbitraje de Ariel Penel y no ocultó su fastidio tras el encuentro que su equipo igualó con Boca Juniors 2-2. "Diez minutos es una locura, pero es así, pasa en todas las canchas. Hasta que no empatan o ganan no lo terminan", señaló el atacante citado por Javier Mascherano para la Selección Sub 20.