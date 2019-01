Embed Conferencia de prensa - Gustavo Alfaro https://t.co/w3mgwZJj6e — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 10 de enero de 2019

Alfaro prefirió no hablar del lugar que tuvo Tevez con Guillermo Barros Schelotto, ponderó el trabajo que hizo el Mellizo y dejó bien en claro la figura de líder que tendrá con el Apache en su era al frente de Boca, cómo se apoyará en su papel de referente del club.

"A veces uno termina siendo injusto como técnico, pero son decisiones. Yo creo que cada uno adopta la forma que siente que es válida, y lo de Guillermo fue muy bueno en Boca. Más allá de esa final que nadie de Boca hubiese querido vivir, de ahí atrás la vara que dejó Guillermo es muy alta. Preguntarle a Tevez por cosas del ciclo pasado no me corresponde. No estaría bien hacerlo. A mí no me corresponde analizar el porqué para atrás, sino vivir para adelante y apoyarme en jugadores emblemáticos y el jugador más emblemático que tiene Boca es Tevez", soltó Lechuga en conferencia.

ADEMÁS:

El resurgimiento de Tevez: con Alfaro como DT, Boca será Carlitos y 10 más

River vuelve de Punta del Este: fastidio por el mal estado de las canchas

Y destacó las virtudes de Tevez: "Jugó en Brasil, que no todo argentino lo hace. ¿Cuánto jugador triunfó en Italia o Inglaterra? Y él está a pleno. Si vos me dirías que es un jugador terminado, bueno, pero no. Nada que ver. Es notable. Quizá no es lo mismo que un jugador que recién arranca, pero trabaja a la par del resto, no dejó ni una cosa por no intentar. Tiene una experiencia bárbara y está pleno".

Luego, agregó: "A mí en esta situación o intención de diagnóstico, necesito apoyarme en este hombre (por Tevez). Necesito apoyarme en Carlos porque siento que tiene que ser el abanderado de esto. Si es capitán o no, es secundario. Que se ponga el brazaleta es secundario. En este tiempo y momento de Boca, Carlos tiene que estar al frente. Se lo dije a él, 'te voy apretar, te voy a exigir más que nadie'. Si lo veo a Carlos tirarse a los pies para recuperar una pelota, ¿qué le digo a Nández o Barrios? El no tiene que sentirse observado, tiene que estar en un ambiente que se sienta contenido, porque de pronto esta transferencia de liderazo no lo exime de responsabilidades. Si lo voy a exigir, es porque sé que le le sobra para bancársela en su sueño de gloria, porque el sueño de gloria lo tenemos todos".

Las necesidades de Alfaro

Más tarde, el DT de Boca contó que ya habló con "Angelici, Matellán y Burdisso" para definir el plantel para las competencias que vienen y si bien contó que "todavía no hay cuestiones resueltas", avisó que "sí hay negociaciones iniciadas y dio detalles:

•"Conozco a Marcone, lo hice debutar en Primera al igual que a Benedetto. Es una mezcla entre Barrios y Campuzzano, que es más técnico. Marcone es un volante de contención con buen primer pase, pero no tiene la verticalidad de Campuzzano. Sé el perfil que tiene, estamos en un plano de negociaciones de club a club. Ya hablé con Campuzzano y la situación está prácticamente resuelta".

•"Palomino quiere jugar en Boca y nosotros queremos traerlo. Están las negociaciones iniciadas, pero también tenemos otras alternativas. Ángel González está en una lista de jugadores. Nos pasaron un precio que nos parece importante. Este es un mercado un poco incómodo porque es de medio término y eso hace que sea difícil quedarse o buscar jugadores".

•"Hablé con Nández. Tiene una propuesta muy buena, pero me dijo que si no se da será el tipo más feliz del mundo de quedarse en Boca. Me gustaría que se quede".

•"La idea de Boca es no perder a Rossi. Es un arquero muy bueno, tiene 23 años. Quiere y necesita competencia. Tiene mucho futuro. Si se va Rossi, Marcos Díaz puede llegar. Sé que tiene una propuesta de Europa".

Alfaro-DT-Boca.jpg Prensa Boca

Otras frases destacadas de Alfaro

•¿Por qué no pensar en Benedetto y Wanchope juntos? Tengo ganas que Wanchope y Pipa jueguen juntos con Aldosivi, en el segundo amistoso. Son compatibles porque son diferentes. Darío es un punta central con asistencia, y eso no se ve tanto. Wancho te lleva más al límite, ¡tiene un optimismo! Erra un gol y te la pide de nuevo".

•"Le dije a Pavón que quiero recuperar su mejor nivel. Quiero volver a tener esa sociedad de Pavón-Benedetto que es muy buena".

•"Fabra está muy bien, recuperándose. Es importante para nosotros. Estoy contento con Mauro Zárate. Es un jugador que trabaja con mucha intensidad, corre al nivel de los demás. Es un talento que Boca tiene y debemos potenciarlo. Es un plus".

•"No pude hablar mucho con Fernando Gago, sí intercambié mensajes. Le dije que si podía pasar por Cardales sería bárbaro, así charlamos. Me dijo que este fin de semana por ahí venía. Este es su lugar, su mundo. No hay mejor lugar para recuperarse que acá".

• "Voy a priorizar los nombres dentro del esquema para armar el equipo. Mis equipos siempre se caracterizaron por tener orden, que es una idea clara de cómo tenés que estar parado".