El resurgimiento de Tevez: con Alfaro como DT, Boca será Carlitos y 10 más

Tevez sabe porque lo siente y porque Alfaro se lo hizo saber, que este será su año. Que no estará marginado a un costado como con Guillermo, con poca participación en el terreno de juego. El nuevo DT de Boca le hizo entender que con él recuperará esa figura de referente de equipo, y que lo necesita fuerte, con ese hambre voraz de dar hasta lo último que tiene en la recta final de su carrera.

Carlos Tevez en la pretemporada de Boca en Los Cardales - Prensa Boca Carlos Tevez en la pretemporada de Boca en Los Cardales - Prensa Boca

"Él es nuestro abanderado. Ojalá esté como para jugar los 90 minutos de cada partido", comentó Alfaro hace días en diálogo con La Nación.

Y hasta contó que protegerá a Tevez para que rinda mejor: "Una estructura 4-3-3 no puede contener a Tevez porque no está como para jugar de 9 ni como extremo. Deberá tener un atacante delante, jugadores por los costados y volantes por detrás", explicó el nuevo técnico del Xeneize.

Alfaro está pensando un Boca en base a Carlos Tevez. Y con este panorama motivador, a sus casi 35 años, el Apache renovó sus esperanzas de recuperar la estirpe de un jugador figura y referente.

Hasta pidió la histórica camiseta número 10, porque asumirá el rol de máximo líder en todos los detalles y porque esa casaca –según expresó Tevez- le da “el plus” que necesita como jugador.

Carlos Tevez Boca Madrid AFP

Necesita recuperar confianza y siente un cambio

Alfaro ya le dio la confianza que necesita y ahora estará en Tevez abrazarla, y darle vida a esa confianza porque hoy -como comentó en la entrevista con la gente de Boca en redes sociales- no tiene "la confianza que tenia" cuando llegó o la de "años atrás". "Se me hizo muy difícil para mí ir agarrando confianza en los últimos años y eso me esta faltando", reconoció el Apache.

Pero, más allá de esa sensación que le dejó el semestre anterior con el Mellizo al frente, Carlitos siente que se vienen aires de cambio y transmutación: "Veo un cambio muy lindo, los entrenamientos están saliendo bien y ojalá eso lo podamos llevar a los partidos. Hay que tener paciencia, se está haciendo un cambio muy grande, tenemos que hacer la pretemporada de la mejor manera, y tratar de agarrar rápido las ideas del nuevo entrenador".

Tevez tendrá todo lo que quería tener para ser un pilar del Xeneize. Y ahora será el tiempo el que diga si Carlitos estuvo o no a altura de la responsabilidad que asumirá en este 2019 como líder de Boca. Al menos, ya resurgió de las cenizas...

ADEMÁS:

¿Diego Maradona a Boca? La propuesta de Gustavo Alfaro al Diez

Olaza se fue de Boca

¿Cómo juega Cecilio Domínguez, el posible refuerzo de Independiente?

El 10 respondió las preguntas de la gente

Desde la cuenta oficial de Boca, Carlos Tevez respondió algunas preguntas que los hinchas enviaron a través de las redes sociales. Tocó muchos temas, como la motivación, el tener a Alfaro como DT, la elección de la camiseta 10 y todo lo que desea.

“No sé si voy a ser el capitán, el nuevo entrenador no lo dijo aún. Pero sí decidí volver a usar la número 10, y me siento feliz de volver a usar esta camiseta tan emblemática. Te da un plus que yo hoy necesito como jugador”, confesó el Apache.

Este es el video entero de las respuestas del 10 de Boca: