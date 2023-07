Almagro goleó a Excursionistas y será rival de Boca en la Copa Argentina

En el Estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón, el Tricolor se impuso con un tanto de Elías Alderete y un triplete de Enzo Fernández. Villagra descontó sobre el final para los dirigidos por Juan Kopriva.

Con este resultado, Almagro, orientado por el DT Fernando Ruíz, avanzó a la siguiente instancia eliminatoria donde esperaba Boca, al que enfrentará por un lugar en cuartos con fecha, horario y sede a confirmar.

Boca y Almagro ya tienen antecedentes en el certamen nacional. El último fue en 2019, cuando el equipo del ascenso argentino logró un triunfo histórico tras la definición desde el punto penal.

SIGUIENTES PARTIDOS POR 16AVOS DE FINAL

Miércoles 2 de Agosto

15.30 HS Colón vs. Lanús

18.00 HS Chaco For Ever vs. Rosario Central

Jueves 3 de agosto

21.15 Belgrano vs. Claypole

Miércoles 09 de agosto

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba