Argentinos Juniors comenzó la pretemporada con Kalinski

Las otras dos incorporaciones fueron la de los juveniles provenientes de Reserva. Matías Godoy (delantero) y Lautaro Ovando (mediocampista), quienes se unieron al plantel profesional y se entrenaron a la par de sus compañeros. El equipo de La Paternal seguirá con sus prácticas en el centro deportivo del club.

Por otro lado, el zaguero Matías Caruzzo, quien dejó el fútbol, y el mediocampista Iván Colman ya no forman parte del plantel. Además el volante central Fausto Vera, con el seleccionado sub 23, y el delantero paraguayo Gabriel Avalos no estuvieron presentes en la jornada.



El primer partido oficial que jugará Argentinos en el segundo semestre será en julio por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate.