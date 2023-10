Se trata de Manoel Messias Silva Carvalho, también conocido como Manoel. El defensor dio positivo en un control antidoping de oficio realizado por la Conmebol el 2 de mayo, luego de la goleada 5-1 a River por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Poco más de un mes después, el 19 de junio, el futbolista brasileño fue sancionado por ocho meses por el ente que rige el fútbol sudamericano, debido a ese positivo en el test, por la sustancia conocida como “ostarina”, que tiene una acción anabólica, y provoca un aumento de la masa muscular, la fuerza y el rendimiento.

manoeljpeg.webp Manoel, el defensor que dio positivo.

Es por eso que durante estos cuatro meses no tuvo actividad, y así seguirá hasta comienzos de 2024, ya que recientemente Conmebol confirmó su sanción. Si bien Manoel no sumó minutos en aquel partido ante River, sí participó de tres encuentros posteriores. Uno de ellos fue por la Libertadores: en la derrota por 1-0 frente a The Strongest, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos.

De todos modos, Fluminense no tendrá consecuencias que afecten su camino en la Copa Libertadores, aunque está claro que el defensor no podrá decir presente en la final. Alejado de las canchas, uno de los tantos experimentados que tiene el conjunto carioca se entrenó aparte y por su cuenta con un preparador físico, hecho que será repetitivo por los próximos meses.

El capitán de Fluminense elogió a Boca: "Lucha hasta el final"

Nino, defensor del Flu, resaltó que "el equipo de Boca demuestra que es muy valiente, que no se rinde y lucha hasta el final". Y recordó: "Estuvieron con uno menos ante Palmeiras durante gran parte del segundo tiempo, logrando mantener el resultado y llevarlo a los penales". Aunque de cara a la final, avisó: "Sabemos que nos enfrentaremos a un equipo así, muy feroz, que peleará por cada balón y estamos preparados para hacerlo también".

El futbolista de la Selección de Brasil analizó la final de la Copa Libertadores: "Sabemos que será un partido diferente, que las cosas sólo se decidirán en 90 minutos y que tenemos que estar al límite. Al límite de la atención, el enfoque y la unidad dentro del campo, para que los detalles decidan a nuestro favor".

rugby arg (5).png Nino, un pilar de Fluminense.

El zaguero, de 26 años, se está recuperando de una lesión y es en duda para enfrentar a Boca. "Por cómo van las cosas, por cómo estoy evolucionando, si todo sale según lo planeado, probablemente esté en la final", anticipó. Trabaja triple turno en el predio de Fluminense junto con el departamento médico del club.

Además, por las noches realiza fisioterapia para recuperarse más rápido y decidió cambiar su alimentación para ayudar al proceso a través de una dieta antiinflamatoria, con abundancia de antioxidantes como naranjas, pescados y frutos secos con el objetivo de bajar la inflamación de la zona. Felipe Melo, el otro zaguero, también está en duda luego de salir lesionado ante Goiás.

"Llegar hoy aquí a la final es muy especial. Saber que representaré a millones de aficionados que tienen este sueño, que represento a otros compañeros que ya no están en Fluminense, pero que son parte de este viaje de reestructuración. Es muy importante para mí, me siento muy honrado y puedo entender exactamente lo que esto representa para el club", cerró Nino.