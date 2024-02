Atlanta y Colón no se sacaron ventaja en Villa Crespo

En tanto, Defensores de Belgrano venció a Nueva Chicago por 1 a 0, como local, y pasó a liderar la Zona B del torneo de la Primera Nacional, tras proseguir la segunda fecha del principal campeonato del ascenso.

El delantero Gonzalo Aquilino Pintos (20m. ST), marcó para el Dragón, en partido que se jugó en el estadio León Kolbowski, en el barrio porteño de Villa Crespo.

La segunda victoria al hilo -la fecha anterior se impuso 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la provincia cuyana-, lo colocó con 6 puntos líder del grupo, en tanto que Nueva Chicago es duodécimo con 3 unidades.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por su parte, venció de local por 1 a 0 al recientemente descendido Arsenal de Sarandí, se ubicó en la octava posición y entró en zona de Reducido, con el gol que marcó el mediocampista Luis Miguel Rodríguez (13m. PT).

Güemes de Santiago del Estero superó 1 a 0 a San Martín de San Juan y ascendió a la tercera posición, gracias al gol que concretó el mediocampista Lautaro Belleggia (4m. PT)

Defensores Unidos de Zárate se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto, como local, por 1 a 0, con la conversión del atacante Javier Velázquez (45m. PT).

Por la tarde/noche, San Martín de Tucumán logró una valiosa victoria como visitante sobre Maipú de Mendoza por 2-0 con goles de Molinas y Fedele.

Racing de Córdoba, en tanto, cayó como local ante Agroiopecuario 3-1; Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1; Patronato igualó con All Boys 0-0 y Alvarado superó a Brown de Puerto Madryn 2-1.

Este lunes completarán a las 20.30 Atlético Rafaela-Mitre (Santiago del Estero).