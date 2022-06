El partido, que dará inicio a las 20, tendrá lugar en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, donde el Guapo hará las veces de local, será arbitrado por Darío Herrera y tendrá la televisación de ESPN Premium.

Barracas Central llega a este primer compromiso tras redondear un buen torneo, pese al flojo arranque que tuvo antes del arribo de Alfredo Berti como entrenador. Y si bien en principio no sufre con los promedios, es algo que no deberá descuidar para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Sin grandes novedades en el mercado de pases, en el cual no sumó caras nuevas y dejó partir algunos futbolistas que no eran tenidos en cuenta por el entrenador, el equipo para medirse frente al elenco de Santiago del Estero no diferirá mucho de lo que fueron sus últimas presentaciones en el certamen anterior.

En el arco seguirá Rodrigo Saracho en lugar de Maximiliano Gagliardo, mientras que la defensa saldrá de memoria, la cual la conformarán: Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Brian Calderara.

En el mediocampo dirán presente Dylan Glaby, Jonathan Blanco y Juan Vázquez. Además, la delantera la conformarán Pablo Mocuhe, Iván Tapia y Neri Banidera.

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero no tuvo un buen certamen en la Copa de la Liga Profesional y apenas acumuló 15 unidades, las cuales lo dejan en un lugar complicado en la lucha por la permanencia, ya que se encuentra a cuatro puntos de Godoy Cruz, último equipo que hoy estaría descendiendo.

Para este encuentro, el entrenador Sergio Rondina ya tendría todo definido: en el arco continuará el chileno Christopher Toselli, mientras que en la defensa harán lo propio José Gómez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto y el capitán, Jonathan Bay.

En la mitad de la cancha, estarán Francisco Metilli, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Silvio Martínez, mientras que las referencias ofensivas serán el doble nueve compuesto por Claudio Riaño y Renzo López. .

PROBABLES FORMACIONES

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Dylan Glaby, Jonathan Blanco, Juan Vázquez; Pablo Mouche, Iván Tapia y Neri Bandiera. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba (SdE): Christopher Toselli; José Gómez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay; Francisco Metilli, Jesús Soraire, Nicolás Linares, Silvio Martínez; Claudio Riaño y Renzo López. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.