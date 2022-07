Beto Márcico: "Boca mereció pasar, pero no ligó"

Boca quedó eliminado injustamente, porque fue muy superior a Corinthians. A Benedetto no hay que caerle, son noches que pasan. Boca va a jugar más Libertadores y yo siempre soy optimista.

Boca quedó eliminado injustamente de la Copa Libertadores, porque fue muy superior a Corinthians, que vino a defenderse, con el objetivo de llegar a los penales y lo hizo muy bien. Ellos no patearon al arco y nosotros tuvimos oportunidades. Las mejores las tuvo Benedetto, quien lamentablemente no tuvo una buena noche. Pero no hay que caerle a él, que sabe mejor que nadie que podía haber cambiado la historia. Esto es fútbol y son cosas que ocurren a menudo. No hay responsables. Boca mereció pasar, pero en el fútbol tenes que tener un poco de suerte y Boca no la tuvo. Tampoco en los penales. No ligó...