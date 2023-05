Boca: Almirón probó con Villa de titular y Briasco por Advíncula

Este último cambio fue la novedad de la jornada boquense y surgió luego de que Advíncula sufriera una molestia muscular en el aductor en la práctica del jueves. Aunque está descartada una lesión, el peruano aún no está para jugar y su lugar fue ocupado por 'Beto' Briasco, quien se metería en el once en caso de que no llegue el defensor, ahora convertido en volante.

El lateral que provino de Rayo Vallecano se sometió a estudios que descartaron un desgarro en su aductor, pero evidenciaron una inflamación en los tendones del músculo, por lo que fue preservado. Y en caso de no llegar, sería el delantero nacionalizado armenio el que ocupe el sector derecho del mediocampo.

Además, Villa estuvo dentro del once que paró el DT tras reponerse de un cuadro gripal y es casi un hech que el próximo domingo, en La Bombonera, estará en la ofensiva junto a Darío Benedetto.

Esta mañana el plantel xeneize realizó una práctica de fútbol en la Bombonera, en la que el técnico paró a Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra; Martín Payero, Cristian Medina y Oscar Romero; Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Con este ensayo, quedó ratificado que Fabra y Benedetto, recuperados de sus lesiones, volverán a las canchas frente al Pirata. Para el colombiano es la vuelta después de un mes de estar parado por un esguince por un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha en la derrota ante Colón por 2 a 1 el 9 de abril pasado, mientras que el Pipa el martes tuvo el alta médica y se sumó a los trabajos grupales e intentará anotar su primer gol en el torneo.

El centrodelantero, que estuvo en apenas 11 partidos de los 20 del equipo durante 2023, anotó un triplete ante Patronato en la Supercopa y otro gol frente a Olimpo por la Copa Argentina, pero en el torneo local no convierte desde el 9 de octubre en el triunfo 2-1 ante Aldosivi.

La vuelta de Benedetto le cae justo a Almirón. Es que la suspensión de Miguel Merentiel y el bajo nivel de Luis Vázquez lo hacen más que necesario para que Boca pueda recuperarse de la caída en el superclásico.

Boca enfrentará a Belgrano de Córdoba este domingo desde las 19, en La Bombonera, por la decimosexta fecha de la Liga Profesional, en la que suma 18 puntos en la 14° colocación.

El último campeón argentino empezará el domingo una seguidilla de cuatro partidos en 15 días, que se extenderá luego ante Argentinos Juniors (viernes 19), Pereira en Colombia (miércoles 24) y Tigre de local (domingo 28), por la Liga Profesional.