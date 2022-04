Boca cayó en Brasil y ve en serio peligro su clasificación

Maycón, una vez en el inicio, cuando su equipo dominaba claramente, y otra en el segundo tiempo, cuando Boca era el que manejaba el balón, aunque sin demasiadas ideas, le dio la victoria al elenco más popular de San Pablo, que tras la inesperada derrota inicial ante Always Ready ahora manda en la tabla de posiciones a la espera de lo que suceda en el choque entre los bolivianos y el Deportivo Cali.

El equipo de la Ribera quedó tres puntos atrás de los brasileños y la semana venidera deberá viajar a La Paz para afrontar su último compromiso como visitante el día miércoles. Y de no sumar en la altura, las cosas se le pondrán más que negras.

A Boca se le complicó el partido de entrada. Salió a esperar a Corinthians, no tomó medida de las dimensiones del terreno de juego y el equipo paulista se lo facturó rápidamente.

Moviendo vertiginosamente el balón, el local se arrimó al área xeneize por el flanco derecho a través de Fagner, quien lanzó un centro preciso que cabeceó Maycon para poner el 1-0 sobre los 4 minutos. Fue un golpe duro para el elenco orientado tácticamente por Sebastián Battaglia, que se desordenó y sufrió por 20 minutos.

El Timao lo pudo haber liquidado rápidamente, pero careció de puntería para quebrar a un Javier García que viene respondiendo desde que asumió la titularidad. Así el arquero visitante le detuvo un disparo a Adson, mientras que Renato Augusto elevó un remate por encima del travesaño.

Boca reaccionó pasados los 20 y estuvo muy cerca del empate tras una buena acción de Salvio, que hizo una diagonal, habilitó por derecha a Medina y esté lanzó un centro bajo que pasó al arquero y Vázquez no llegó a empujar a la red por centímetros.

Entonces, el partido se emparejó y el equipo brasileño ya no atacó tanto. Tuvo una nueva chance con Adson, pero Fabra salvó con lo justo tras un error de los dos centrales, y nada más.

En los 45 minutos finales el elenco brasileño le cedió el protagonismo a Boca y apostó al contragolpe. Y el equipo argentino fue, pero no encontró nunca el camino más allá que Battaglia esta vez hizo cambios correctos. Con el ingreso de Varela soltó a Pol Fernández y con el de Zeballos fue más punzante que en la parte inicial.

Sin embargo, prácticamente no llegó. Sus ataques terminaron en centros improductivos fáciles para una defensa en la que brilló Joao Víctor. Y de tanto ir, el Xeneize fue dejando espacios para peligrosas contras.

Una de ellas se gestó sobre los 32, tras uno de los tantos malos pases que dio Óscar Romero en una noche negra, y terminó en el segundo gol de Maycon, tras un centro/remate de Róger Guedes que García alcanzó a desviar, sin poder impedir que el goleador de la noche tomará el rebote frente al arco.

Terminó siendo otro mal trago para Boca que seguramente volverá a despertar fantasmas. ¿Seguirá Battaglia? La continuidad de encuentros no hace recomendable un cambio en estos momentos tan decisivos. Pero el juego sigue sin aparecer y los hinchas cada vez se enervan más. Las próximas horas serán decisivas.

SÍNTESIS

Corinthians: Cassio; Fagner, Joao Victo, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Adson, Willian; Jô. Director tecnico: Filipe Almeida.

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. Director técnico: Sebastian Battaglia.

Gol en el primer tiempo: 4m. Maycon (C),

Gol en el segundo tiempo: 32 m. Maycon (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al comienzo Roger Guedes por Jo (C); Gustavo Mantuan por Adson (C); 11 m. Darío Benedetto por Vazquez (BJ) y Exequiel Zevallos por Medina (BJ; 16 m. Paulinho por Renato Augusto (BJ); 18 m. Alan Varela por Ramírez (BJ) y 29 m. Victor Cantillo por Willian (C).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Arena Corinthians.