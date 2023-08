Boca Juniors rechazó la primera oferta de Huracán por Nicolás Orsini

Desde el Globo pusieron sobre la mesa un millón de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha del ex Lanús. Pese a que el Xeneize no le baja el pulgar a la transferencia, no aceptó esta primera propuesta y aguardará que la institución quemera haga una nueva oferta.

F2uCizzW4AAfr6k.jpg

¿A qué se debe la negativa? Boca pretende modificar las formas de pago. Huracán estaba dispuesto a pagar el palo verde en cuatro cuotas y así quedarse con la mitad del pase. Sin embargo, desde la entidad de La Ribera quieren que ese monto se liquide todo junto y no en cuotas.

El Xeneize no se niega a venderlo y están dispuestos a negociar, ya que en el plantel de Jorge Almirón el delantero está relegado. Lo que sí, busca que el 50% de los derechos de Orsini sean abonados en un solo pago.

Nicolás Orsini perdió consideración en la era Almirón. De hecho, no sumó minutos y por eso tanto el club como el propio jugador buscan salida. Ante el pedido expreso de Diego Martínez en Huracán, surgió la chance de ponerse la camiseta del Globo.

El DT del conjunto quemero quiere reforzar la delantera en la que hoy cuenta con Matías Coccaro y Nicolás Cordero para ese lugar, ya que Juan García estaría próximo a abandonar la institución.

Orsini tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2024. Desde su arribo al conjunto azul y oro, el ex Sarmiento de Junín ha disputado 36 partidos, 16 como titular, y convirtió solo tres goles.