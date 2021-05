Boca - Lanús: Formaciones confirmadas

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1388834067701960705 ¡Estos son los 11 iniciales para enfrentar a Lanús!

#VamosBoca pic.twitter.com/nwzaljIK9d — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 2, 2021

El Xeneize llega con 19 puntos, al igual que Talleres (C), y siendo escolta de Vélez. De conseguir un triunfo en este partido, Boca se asegurará el pase a cuartos de final afianzándose dentro de los clasificados.Miguel Ángel Russo no cuenta aún con Carlos Zambrano ni con Jorman Campuzano, quienes a pesar de ya haber superado el Covid-19 todavía no están en óptimas condiciones físicas para ser parte. Otra baja es Edwin Cardona, que continúa con una miocarditis leve tras contraer el virus, sumándose a Marcos Rojo y Mauro Zárate, ambos lesionados.Por su parte, Lanús pesa con la obligación de sumar en las últimas fechas para mantener la chance de ser parte de los cuatro clasificados. Hasta el momento suma 16 puntos en la tabla y se ubica en el quinto puesto. El equipo de Zubeldía debe romper con la mala racha de tres derrotas consecutivas dentro de la Copa.

Lanús: