Boca solo sumó un punto y se juega todo en la última fecha

Barcelona consiguió avanzar a la siguiente ronda tras el pobre empate sin goles ante Boca, que debe ganarle a The Strongest si no quiere dolores de cabeza.

Bocano tuvo un buen funcionamiento en La Bombonera donde apenas empató 0-0 ante Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores. Ese resultado le permitió al conjunto ecuatoriano clasificar a octavos de final, mientras que el Xeneize definirá su futuro el próximo miércoles ante The Strongest, también de local.