Boca y Palmeiras abren su serie de semifinales de Copa Libertadores

El partido será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán y televisado por las señales de Fox Sports y Telefé.

El equipo argentino, que viene de empatar 1 a 1 con Lanús de local por la Copa de la Liga, está en un momento irregular: ganó solo dos partidos de los últimos diez disputados, no obtiene dos victorias consecutivas desde julio (2-1 vs Newell's y 2-0 vs Independiente) y su estilo de juego se degradó paulatinamente.

Sin embargo, el Xeneize está en semifinales de la Copa Libertadores por su solidez defensiva y un arquero Sergio Romero que se vuelve gigante en las tanda de penales.

Este jueves intentará dar un primer paso en su casa y con su gente para clasificar a la gran final.

"Estoy tranquilo porque tuvimos chances sobre el final, creo que merecimos ganar el partido. El jueves la cancha va a explotar y el equipo va a responder. Los rivales son todos diferentes, Palmeiras juega bien, tienen otra energía. Hay que jugar de otra manera, con otro 'vértigo' y el jugador lo sabe. Lo bueno es que todos terminaron bien y el jueves será otra cosa", afirmó el entrenador Xeneize, Jorge Almirón, después de igualar 1-1 con Lanús, en La Bombonera.

Por su parte, Palmeiras está siendo altamente competitivo. Está segundo con 44 puntos en el Brasileirao (12 ganados, 8 empates, 4 perdidos) y en semis con gran campaña en la Copa Libertadores: el mejor equipo de la fase de grupos con 15 puntos de 18 posibles, y superó 1-0 a Atlético Mineiro en la global en octavos y 4-0 a Deportivo Pereira en cuartos.

Así y todo, hay un gran problema, ya que sus delanteros corren con un fuerte déficit de gol, marcando solo un tanto en los cuatro partidos que jugó el combinado paulista. Ese único grito fue de Breno Lopes, un mediocampista.

Tras perder un invicto de seis duelos tras caer 1-0 ante Gremio, Abel Ferreira hizo una extraña analogía: "Como dijo el CEO de Red Bull cuando Max Verstappen (piloto de Fórmula 1) había ganado muchas carreras seguidas: 'Yo sé que vamos a perder un día, pero nuestro objetivo va a ser prolongar esto el mayor tiempo posible'"

Y agregó: "Lo digo siempre, no podemos ganar siempre. Hemos ganado mucho, los números lo demuestran. Pero hoy (por el jueves) Gremio fue muy eficaz y nosotros no. En cada partido y competición, la historia es diferente, el oponente es diferente, el contexto es diferente. Todo es diferente".

El desquite se jugará dentro de una semana en San Pablo y el ganador de la serie chocará en la final con el vencedor de Fluminense (2)-Inter (2).

Posibles formaciones:

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Director técnico: Jorge Almirón.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Mayke, Artur, Rony. Director técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.

Estadio: Boca.

Hora de inicio: 21.30

TV: Telefe y Fox Sports.