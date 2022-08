Boca y Racing juegan un atractivo clásico en Avellaneda

El partido, sin dudas el plato fuerte de la jornada, se jugará en el Cilindro de Avellaneda este domingo desde las 20.30, con el arbitraje de Fernando Rapallini y la televisación de ESPN Premium.

Será un duelo apasionante con muchos condimentos. Desde la 'revancha' después de la semifinal en la pasada Copa de La Liga y la vuelta de Chiquito Romero al Juan Domingo Perón hasta la vuelta de figuras como Rossi y Benedetto en la formación de Hugo ibarra.

El Xeneize llega con una cosecha de 18 puntos en el torneo local, producto de seis victorias y misma cantidad de derrotas. La distancia con el líder Atlético Tucumán es de diez unidades, por lo que necesita ganar si quiere sostener sus chances de pelear el campeonato.

La Academia, por su parte, está a ocho de los tucumanos y arrastra una racha invicta en condición de local durante lo que va del campeonato. Desde los números y el juego, el equipo de Gago asoma como favorito.

En cuanto a las formaciones, Hugo Ibarra modificará la defensa con el ingreso de Nicolás Figal como primer marcador central en reemplazo de Facundo Roncaglia. En esa misma línea el peruano Luis Advíncula se recuperó de una sobrecarga muscular y será de la partida.

Como contracara, no jugará Juan Ramírez, quien padeció idéntico problema que Advíncula pero no se repuso y en su lugar estará Martín Payero, mientras que en el arco volverá Agustín Rossi, quien no jugó en Copa Argentina y dejó su lugar a Javier García.

Otra de las novedades es el retorno de Darío Benedetto, que jugó por última vez en la Liga Profesional el 16 de julio ante Talleres de Córdoba en la victoria por 1 a 0, luego quedó afuera por una lesión en el tobillo e ingresó unos minutos ante Agropecuario, y en Avellaneda reemplazará a Luis Vázquez.

Cabe recordar que Ibarra no podrá contar con Exequiel Zeballos hasta el 2023 luego de que el jugador sufra una lesión en la tibia y peroné de su pierna derecha, que motivó una operación y le demandará una inactividad de entre cuatro y seis meses.

En Racing, Gago no definió aún si regresará al arco Gabriel Arias o bien continuará atajando Gastón Gómez, quien se adueñó del puesto a finales de noviembre del año pasado cuando el neuquino nacionalizado chileno se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

Los que sí volverán serán en la defensa Emiliano Insúa por Lucas Orbán y en la delantera el goleador Enzo Copetti por Maximiliano Romero (ninguno de los dos estuvo en el empate sin goles ante Barracas Central) y la única duda es la presencia en el mediocampo de Carlos Alcaraz o bien reemplazarlo por Jonatan Gómez.

El historial del clásico favorece a Boca con una diferencia a su favor de 28 partidos, ya que luego de haberse enfrentado en 180 ocasiones se impuso 83 veces contra 55 de los de Avellaneda, más 42 empates.

POSIBLES FORMACIONES

Racing Club: Gastón Gómez o Gabriel Arias; Iván Pillud, Jonathan Galván, Emiliano Insua y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz o Jonatan Gómez; Matías Rojas, Enzo Copetti y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela y Guillermo Pol Fernández; Oscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 20.30.

TV: ESPN Premium.