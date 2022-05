Brown de Adrogué visitará a Agropecuario Argentino

El partido se llevará a cabo en el estadio Ofelia Rosenzuaig a las 20.10 y será televisado por TyC Sports.

Actualmente, Belgrano es el puntero con 37 unidades y lo siguen San Martín de Tucumán con 32 y Brown con 30.

El conjunto de Adrogué, haciendo un trabajo silencioso, se suele mantener en la parte superior de la tabla. El entrenador Pablo Vicó viene de ser homenajeado la semana pasada por la dirigencia del club que le puso su nombre a una de las tribunas del estadio.

Brown acumula dos triunfos consecutivos y ocho cruces de visitante sin derrotas: con cuatro triunfos y cuatro empates.

Agropecuario, por su parte, ocupa el lugar número catorce con 22 unidades, Cuando parecía que el equipo era candidato al descenso, llegó el técnico Diego Osella y ya suma 10 fechas invicto con cinco triunfos y cinco empates.

El otro encuentro a disputarse en la jornada será el de Estudiantes de Buenos Aires, cuarto con 27 puntos, ante Independiente Rivadavia que se posiciona 17mo. con 21.

Independiente llega con dos triunfos consecutivos y los de Caseros con cinco sin derrotas, logrando cuatro victorias y una empate.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Sábado: Instituto-Chacarita (15.10, TyC Sports), Nueva Chicago-Chaco For Ever (15.10, DirecTV), Sacachispas-Guillermo Brown y Flandria-Villa Dálmine (15.30), Tristán Suárez-Defensores de Belgrano (18) y Quilmes-Atlanta (19.10, TyC Sports).

Domingo: Deportivo Madryn-Güemes(15), Estudiantes de Río Cuarto-All Boys (15.10, TyC Sports), Deportivo Maipú-San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy-Almirante Brown (15.30), Alvarado-Gimnasia de Mendoza (16), Mitre-Atlético de Rafaela (17), Temperley-Belgrano (17.10, TyC Sports), Ferro-Santamarina (19.10, TyC Sports) y Almagro-San Telmo (21.10, TyC Sports).

Lunes: Deportivo Morón-Deportivo Riestra (21.10, TyC Sports).

POSICIONES: Belgrano 37 puntos; San Martín (T) 32; Brown 30; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima (M) y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto y Estudiantes (RC) 24; Brown (PM) 23; Agropecuario y Quilmes 22; San Martín (SJ) e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia (J) 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.