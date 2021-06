Bundesliga: jugador contó que su nombre y su edad son falsos

El congoleño Silas Wamangituka, jugador del VfB Stuttgart, confesó que debió falsificar su identidad y también su edad.

El futbolista africano relató que cambió su nombre y edad por una manipulación de su ex representante, según un comunicado del club.

Silas Wamangituka, que antes de desembarcar en Alemania pasó por Bélgica y después por el París FC (segunda división de Francia), se llama en realidad Silas Katompa Mvumpa y nació en octubre de 1998 y no en 1999, como indicaban sus documentos.

Embed Silas klärt seine Identität. Zur Meldung https://t.co/kqigvpa5rO #VfB — VfB Stuttgart (@VfB) June 8, 2021

“Las razones de esta manipulación no están ligadas a cuestiones de derechos de residencia”, afirmó el VfB Stuttgart, que explicó que se encargará completamente de la defensa de su jugador porque fue “víctima de una conspiración”.

“He vivido con miedo constante en los últimos años y también estaba muy preocupado por mi familia en el Congo. Fue un paso difícil para mí revelar mi historia. Solo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos consultores. Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos. No me hubiera atrevido a dar este paso si el Stuttgart, mi equipo y el VfB no se hubieran convertido en un segundo hogar para mí donde me siento seguro. Hoy estoy muy aliviado y espero poder animar también a otros jugadores que han tenido experiencias similares con agentes”, relató el joven futbolista.

Para solucionar el conflicto, el club se contactó con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para esclarecer la situación.

Por su parte, Silas Katompa Mvumpa ya recibió sus documentos oficiales de la República Democrática del Congo hace unos días y todo indica que podrá continuar jugando normalmente, aunque lleva dos años jugando con un nombre falso.