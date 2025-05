Moretti llamó a un técnico para San Lorenzo y Julio Lopardo lo cruzó: "Decido yo"

"No me molesta que Moretti hable porque el que va a definir soy yo. Los que charlan con él, pierden el tiempo. Yo no le puedo quitar la posibilidad de que dialogue con quien quiera. Y si quiere venir al estadio, que venga. Yo no quería que estuviese en el palco y punto. Puede ir a la tribuna", disparó Lopardo, quien más allá de las palabras se lo notó enojado.

Gustavo Quinteros es el principal candidato para dirigir San Lorenzo. La dirigencia lo llamó y luego hizo lo propio Moretti, lo que puertas adentro lo tomaron como una falta de respeto. Por otro lado, Cristian Kily González, ex director técnico de Unión, y Claudio Pampa Biaggio, estratega del Cuervo entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, son otros de los candidatos.

El plantel del Ciclón disfrutará de unos días libres, en el medio que se disputará el Mundial de Clubes y habrá fecha FIFA, antes de volver a trabajar para ponerse a punto para el Torneo Clausura dado que se postergó para el segundo semestre el duelo ante Quilmes por los 16avos de final de la Copa Argentina.