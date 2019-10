"Hay que confiar en lo que el DT va a tratar de pensar y ver que fue lo que nos trajo hasta acá. Fue un partido en lo que no se hizo lo que se practicó acá. No se puede tirar a la basura tantos meses de trabajo", remarcó Burdisso.

Y enseguida, agregó: "Respecto a la estrategia, no hay nadie más preparado que nuestro DT para saber qué estrategia y qué hombres va a poner ese día. Hay que confiar en nuestros jugadores, si llegamos a semifinal es porque estamos construyendo algo desde principios de año. Lo importante es que estamos vivos, estamos bien, estamos con las ideas claras de lo que queremos hacer, reaccionar el domingo, lo antes posible".

Embed #HalconesYPalomas | Nicolás Burdisso, Mánager de Boca, da su opinión acerca del uso del VAR. pic.twitter.com/OgVsaKqycO — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

Los criticados fallos del VAR

Con respecto al VAR, Burdisso prefirió no darle tanta entidad: "Lo del VAR más que mirada equivocada, sería gastar energías en algo que no podemos controlar. Tenemos que pensar en el partido que hicimos, el que queríamos hacer y sabiendo que hay que manejar ansiedad, quedan 20 días y un paráte de selección".

Luego, el manager de Boca añadió: "Tengo que tener una mirada objetiva con el VAR. No puedo cambiar mi criterio por lo que pasó el martes. Seguramente no esperaba lo del martes, no esperaba el fallo de esa manera. Seguramente influyó en un montón de cosas pero no en el resultado".

Y habló de las críticas de los futbolistas de Boca por los fallos del VAR: "Si hubo repercusiones por el VAR luego del partido, fue por calentura. Gastaremos nuestras energías en cómo ganamos el partido dentro de la cancha".

Embed #HalconesYPalomas | Burdisso de cara a la revancha ante River: "Le pedimos a la gente que esté con nosotros" pic.twitter.com/tcwrO53rYW — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

La necesidad de una reacción

Burdisso sabe muy bien que la serie con River está muy complicada y que se necesita de una reacción fuerte para levantar este Superclásico, limpiar a River del camino y llegar a la final.

"Esperamos la reacción en la vuelta con nuestra gente con el resultado que todos queremos. Es un resultado difícil el 0-2, pero nos hace confiar en que podemos darlo vuelta y llegar a la final. No puedo entrar en detalles, no es justo. En esta locura, estoy acá para decir que estamos enfocados en lo que debemos hacer y con las ideas claras en todo: club, entrenadores, jugadores y dirigencia. Necesitamos de nuestra gente y nuestro temple", comentó Burdisso.

Y siguió: "Hoy evaluar la convicción de un partido en base de un resultado, no es justo. Puedo decir que se hizo mucho de lo practicado y no resultó. Hay que saber llegar al partido con las armas para hacerlo bien. Acá las cosas no funcionaron".

Embed #HalconesYPalomas | ¡AHORA! Nicolás Burdisso habla ante la prensa: "Tenemos que enfocarnos en que es posible dar vuelta la serie" pic.twitter.com/Siit6anR2u — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

Para cerrar, Burdisso expresó: "Hablar de respeto a River es hablar de hipotéticos. Planificamos un partido, pensamos en un rival y ganar, con las armas y en base a eso, ejecutamos. Será distinto a la ida y al campeonato, con el margen de error muy chico".