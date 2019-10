Ahora, el otro gran y principal interrogante es ¿de dónde surgió esta posibilidad que dejó a todos boquiabiertos? El run run se fortaleció porque Lionel Messi votó a Marcelo Gallardo entre los mejores entrenadores para los premios The Best.

La Pulga, que vio al Muñeco salir campeón en el Santiago Bernabeú, puso a Gallardo entre en su podio para los The Best (primero eligió a Guardiola y segundo a Pochetino), pero no hay más que eso. No hubo contacto, no hubo oferta, ni nada que se le parezca. Por lo pronto, Marcelo Gallardo tiene contrato vigente con River hasta fines de 2021.