Cavani, la llegada de Zenón y el viaje a Córdoba

Luego de los encuentros ante Estudiantes de Buenos AIres a puertas cerradas en Boca Predio, los de Martínez emprenderán viaje este viernes a tierras cordobesas para jugar el sábado a partir de las 21.30 en el Mario Alberto Kempes ante Talleres por Star+. Las entradas ya están casi agotadas y se espera por un gran ambiente.

¿Va Cavani? La idea es que si, que el uruguayo esté junto a toda la delegación para sumar sus primeros minutos en este 2024. No venía formando parte porque la idea era bajar las cargas ya que el año pasado terminó la temporada con un desgarro, más precisamente post partido ante Newells.

Llevarlo de a poco, esa esa la idea. Exigirlo lo justo y necesario, con una buena pretemporada y trabajos de prevención para que llegue de la mejor forma al 28 de enero, cuando Boca visite a Platense en el comienzo de la Copa de La Liga. Pero todo parecería indicar que llegará con fútbol para esa fecha, que este sábado sumará minutos ante la T.

Kévin Zenón dejó la pretemporada de Unión y se marcha a Boca

Es todo un hecho, Boca tiene a su volante por el que se interesó desde el inicio de la pretemporada. Kevin Zenón se marchó de la pretemporada de Unión, en Uruguay, y viajó a Argentina para hacerse la revisión médica y firmar el contrato con el Xeneize.

"Estoy contento, se hizo larga la espera. Ahora estoy cumpliendo un sueño. Antes de irme, el Kily me dijo que lo disfrute mucho y que siga haciendo lo que vengo haciendo. Más como ex jugador, me lo dijo como persona", expresó Kevin mientras salía del hotel donde el Tatengue concentraba.

Kevin Zenón deja Uruguay para regresar a Buenos Aires y sumarse al plantel de Boca.





Ante la pregunta si habló con el actual entrenador del Xeneize, aseguró: "Todavía no pude hablar con Diego Martínez". Ahora viajará a Buenos Aires para hacerse la revisación médica y quedará en la ciudad todo el fin de semana. Una vez que el plantel vuelva de Córdoba, se sumará al resto de sus compañeros y estará bajo las órdenes del DT.