Chaco For Ever dio el golpe sobre el final y eliminó a Rosario Central

¡GOL DE CHACO FOR EVER Y SORPRESA EN EL KEMPES!



A dos minutos de los 90, Dellarossa puso el 1-0 ante #RosarioCentral, en los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/WtQC68Vzhy — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2023

Decir sorpresa en la Copa Argentina ya no es novedad. El torneo federal sabe de estas hazañas y conoce de este tipo de triunfos heroicos. Chaco For Ever, que está en el fondo de la tabla de la Primera Nacional, escribió su nombre en el libro de las proezas: con el corazón en la mano, aguantó hasta el final y dio el golpe a dos minutos para el cierre para lograr la clasificación.

El equipo de Miguel Ángel Ruso se quedó con las manos vacías Pagó el precio de fallar más de la cuenta y, aunque pudo haber empatado sobre el final o abierto la cuenta durante más de 80 minutos, no ligó. Se topó con un arquero rival estoico y estrelló tres chances claras en el palo.

Jaminton Campaz marcó el ritmo de los avances de Rosario Central en el primer tiempo. Por la izquierda, el colombiano fue indescifrable para la defensa del equipo chaqueño y con sus desbordes puso en apuros al rival. Pero Central, más allá de que tuvo las oportunidades antes del final de los primeros 45 minutos, no pudo penetrar a un elenco que hizo su trabajo de hormiga para irse al descanso con la valla en cero.

En el segundo tiempo los rosarinos continuaron fabricando ocasiones. Alejo Véliz, el delantero que busca Tottenham, se perdió un mano a mano increíble. Cuando quedó de frente al arco, remató con el pie muy abierto y el cero dio en el poste tras el roce en el guardameta.

Chaco For Ever, casi sin piernas, aguantaba como podía. Se notaba la diferencia física en los últimos diez. Pero a los 88 exprimió al máximo un córner Jonathan Dellarossa, que había ingresado un ratito antes, se elevó en el área y metió un cabezazo letal que infló las redes y desató la locura de los chaqueños.

Histórico. Chaco For Ever pasó a los octavos de final de la Copa Argentina eliminando a Rosario Central, uno de los que en la última Liga Profesional se codeó con los de arriba. Ahora se verá las caras con Villa Mitre, otro que viene de hacer historia, ante Godoy Cruz.