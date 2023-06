Colombia sorprendió a Alemania y Brasil perdió con Senegal

En cancha de Schalke 04, Colombia dio la nota y derrotó por primera vez en su historia a Alemania, que atraviesa una crisis futbolística de la mano de Hans-Dieter Flick pero está clasificado a la próxima Eurocopa por ser sede: Luis Díaz y Juan Cuadrado, de penal, le dieron el triunfo a los cafeteros dirigidos por Néstor Lorenzo.

Embed

En Lisboa, Brasil cayó contra Senegal con un estelar Sadio Mané: el Scracht se adelantó con un cabezazo de Lucas Paquetá temprano en el partido, pero los africanos lo dieron vuelta gracias a los tantos de Habib Diallo, Marquinhos, en contra y el mencionado Mané.

El defensor brasileño se reivindicó y descontó rápidamente, pero sobre el final Senegal liquidó la historia con otro tanto del futbolista del Bayern Munich, de penal, en tiempo cumplido. Duro traspié para Ramón Menezes, quien se encuentra interinamente como DT de la selección verdeamarelha: se rumorea que Carlo Ancelotti asumirá en julio de 2024.

Embed

En otros amistosos, Japón goleó 4-1 a Perú. Más tarde jugarán Uruguay - Cuba, Bolivia - Chile y Ecuador - Costa Rica.

Cristiano Ronaldo hizo historia en Portugal

Por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa Alemania 2024, la Selección lusa se impuso por la mínima y de visitante ante Islandia, con un gol agónico de Ronaldo, quien fue homenajeado por alcanzar los 200 partidos con la camiseta de su país. Además, con el tanto llegó a 123 goles: es el máximo goleador histórico en la historia de las selecciones, seguido por el iraní Ali Daei (109) y Lionel Messi (103). Disputó cinco Mundiales y cinco Eurocopas: a sus 38 años, va por su sexta.

cristiano-ronaldo-cumplio-200-partidos-con-la-seleccion-de-portugal_862x485.webp

"Significa mucho. Siempre ha sido un sueño representar a la selección, 200 partidos no son para cualquiera. Quiero seguir haciendo felices a todos los portugueses. Si marco genial, sino lo más importante es que ganemos", había expresado el delantero de Al Nassr el lunes, en la conferencia de prensa previa al partido.

Consultado sobre cuál fue su mejor partido en Portugal, CR7 afirmó: "Es difícil mencionar solo uno. Tuve tantos momentos hermosos con la Euro de 2016, la Nations League... Prefiero decir que el próximo partido es el más bonito. Estoy muy orgulloso de ser el primero en obtener el juego número 200, es algo que nunca imaginé”.

Y, a sus 38 años, no piensa colgar los botines todavía. "Es un viaje que espero no termine pronto. Siempre estoy nervioso por jugar. Vivo el momento, día a día, creo que todavía estoy bien. Mientras me sienta motivado y sienta que a la gente que me rodea le gusta mi participación y liderazgo, aquí estaré. No voy a dejar mi lugar gratis", aseguró.

Embed

Resultados del martes en las Eliminatorias para la Eurocopa

Noruega 3-1 Chipre

Moldavia 3-2 Polonia

Islas Feroe 1-3 Albania

Austria 2-0 Suecia

Estonia 0-3 Bélgica

Hungría 2-0 Lituania

Bulgaria 1-1 Serbia

Bosnia 0-2 Luxemburgo

Liechtenstein 0-1 Eslovaquia

Escocia 2-0 Georgia