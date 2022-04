Colón se trajo un valioso punto de Paraguay

El cruce comenzó entreteniendo y la tenencia del balón fue compartida. Ambos equipos tuvieron sus oportunidades de marcar y consiguieron generarle peligro al rival.

A los 7 minutos y tras un centro de Alejandro Silva, Guillermo Paiva inquietó al arquero visitante. El delantero conectó de cabeza y la buena respuesta de Ignacio Chicco le negó el primero.

Colón respondió rápidamente a través de Facundo Garcés. El defensor ganó de arriba y Gastón Olveira neutralizó el peligro para mantener el arco en cero.

Si bien el encuentro atravesó una meseta en la que las aproximaciones disminuyeron, el equipo argentino se fue acomodando mejor en el campo de juego y el partido volvió a tener un ida y vuelta interesante.

Los dirigidos por Julio César Falcioni buscaron cerrarle los caminos al contrincante para que no avance con facilidad y esperaron contras para acercarse a la apertura del marcador.

Lucas Beltrán tuvo una chance clarísima a los 22. El delantero quedó mano a mano con el arquero local pero Gastón Olveira tapó y luego el jugador no pudo definir con éxito en el rebote.

Las situaciones continuaron y a los 29 minutos Ignacio Chicco tuvo una perfecta intervención. El arquero le rechazó un disparo a Alejandro Silva, quien había quedado libre para definir.

Pese a las situaciones de gol a lo largo de la primera parte, los equipos no lograron convertir y se fueron al descanso con una igualdad sin goles.

Las llegadas también estuvieron presentes en la reanudación y los equipos mantuvieron su objetivo de ponerse en ventaja para quedarse con tres puntos importante dentro de la Libertadores.

A los 2 Colón volvió a poner en alerta al arquero rival. Primero Facundo Farías tardó mucho en definir y luego Lucas Beltrán no pudo controlar de la mejor manera y Gastón Olveira se quedó con la pelota.

El cansancio tras varios intentos por romper con el empate sin goles se fue notando a medida que pasó el tiempo pero aún así las situaciones las continuaron teniendo ambos.

El ingresado Ramón Ábila consiguió una buena aproximación. El delantero avanzó en soledad pero en el intento por disparar, se llevó el balón por delante y le permitió a Gastón Olveira tapar.

De manera increíble, el 0-0 se mantuvo hasta el final y los equipos repartieron los puntos de la fecha. Ninguno logró concretar sus constantes llegadas y dejaron pasar tres puntos claves para pelear dentro del grupo.

Pero a Colón la unidad conseguida le sirvió más, ya que jugará dos partidos en Santa Fe en la segunda rueda.

En el siguiente compromiso por la Libertadores, Olimpia se enfrentará con Peñarol y Colón se cruzará con Cerro Porteño.

SÍNTESIS

Olimpia: Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Fernando Cardozo; Guillermo Paivay Jorge Recalde. DT: Julio César Cáceres.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Federico Lértora y Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Marcos Gómez por Quintana (O) e Iván Torres por Silva (O); 22m. Derlis González por Cardozo (O); Walter González por Recalde (O) y Ramón Ábila (C). 34m. Néstor Camacho por Paiva (O), Brian Farioli por Bernardi (C), Nahuel Gallardo por Teutén (C) y Santiago Pierotti por Farías (C).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Cancha: Defensores del Chaco (Asunción).