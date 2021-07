Conmebol suspendió al árbitro de la polémica en La Bombonera

El fallo del ente regulador con sede en Paraguay también se extiende para el responsable del VAR, el paraguayo Derlis López, que también fue castigado por un lapso indefinido en competencias internacionales.

Según detalló un documento que Conmebol publicó en sus redes sociales, se consideró que "luego de analizar técnicamente lo ocurrido, la Comisión consideró que los apuntados árbitros incurrieron en errores graves en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido”.

Embed Comunicado de la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL



https://t.co/XYMx4MCkOf — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 14, 2021

La jugada del escándalo fue a los 34 minutos del primer tiempo, cuando el "Pulpo" González convirtió un gol de cabeza dentro del área chica, pero desde las cabinas del VAR notificaron al juez principal por una previa e inexistente infracción de Norberto Briasco sobre uno de los defensores del equipo brasileño.

"Fue un gol legitimo. Lo que me llamó la atención es que el rival no quiso sacar del medio. 'Nacho' Fernández le manejó la situación: tres veces les pidió el árbitro que sacaran del medio y no quisieron. Es algo muy grave", declaró al respecto Miguel Ángel Russo, técnico de Boca, en conferencia de prensa.

Por otro lado, el mismo organismo también sancionó de la misma manera a los árbitros chilenos César Deischler y Eduardo Gamboa (los dos afectados al VAR) y al argentino Julio Fernández, asistente 2 del principal Facundo Tello, por mal desempeño en el encuentro de la noche del martes entre Cerro Porteño 0-Fluminense 2, en Paraguay.

En medio del fastidio, el plantel de Boca entrenó en Ezeiza

Mientras tanto, los futbolistas del Xeneize ya comenzaron con la puesta a punto pensando en la visita a Unión de Santa Fe por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que será este viernes desde las 19 en el estadio 15 de Abril.

Los que jugaron ayer, esta mañana hicieron los ejercicios regenerativos habituales, en tanto que el resto del plantel efectuó una práctica de fútbol. La idea del DT es llevar un equipo con mayoría de suplentes y por eso en los trabajos de hoy ya paró un equipo tentativo.

El once que puso Russo en cancha fue este: Javier García; Renzo Giampaoli, Lisandro López, Carlos Zambrano y Valentín Barco; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Alan Varela y Agustín Obando; Luis Vázquez y Nicolás Orsini.

El plantel viajará mañana por la tarde en vuelo chárter rumbo a Santa Fe y regresarán de la misma forma apenas finalizado el partido ante el Tatengue para preparar la revancha ante Mineiro, que se disputará el martes en Brasil a partir de las 19.15

Por último, cabe destacar que, en cuanto a las incorporaciones, ya está todo arreglado con el Rayo Vallecano de España para que el defensor Luis Advíncula sea jugador de Boca, que pagará 2 millones de dólares al club madrileño por el 80 por ciento de su ficha.