David Martínez: "Me gustaría volver a River, no tengo dudas"

Ante las dudas por la llegada de Jonathan Maidana a la zaga defensiva, la apuesta del club de Núñez es negociar el retorno del futbolista de Defensa y Justicia, el equipo que compró el 50% del pase en agosto de 2020.

A propósito de su posible llegada a River, el jugador de 23 años expresó su deseo de volver al club que lo vio nacer: "no tengo dudas que si me llega la oportunidad no voy a dudarlo porque tengo las ganas de jugar con la banda. Si bien jugué un partido, quiero aprovecharlo un poco más, me gustaría volver. River es el más grande de Argentina y del mundo".

"No tuve muchos cruces con Gallardo, pero es un gran entrenador, lo tiene todo, está en cada detalle. Te aconseja, te corrige, es un gran entrenador y lo sabe todo el mundo”, manifestó Martínez en declaraciones al sitio Marketing Deportivo.

Lo cierto es que el reciente campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia es una buena alternativa para el plantel Millonario en la última línea, dado que es uno de los puestos que el entrenador necesita reforzar.

Martínez había llegado a préstamo al equipo de Florencio Varela y, debido a su rendimiento, el "Halcón" compró la mitad de su pase por US$900.000. Ahora, River que posee la parte restante, accedería a adquirir el 50 por ciento que le falta por US$1.250.000.

Embed

El Atlanta United era uno de los clubes que pretendía llevarse a Héctor David Martínez luego de cerrar la incorporación de Santiago Sosa, pero la idea del entrenador de River de sumar al defensor cambió los planes y todo indica que en la próxima semana se definiría su llegada.