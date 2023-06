Demichelis: "Ahora que venga el sorteo y lo que tenga que venir"

"No hemos hecho lo que quizás veníamos haciendo de ganar y gustar, pero los partidos importantes de este semestre son donde teníamos que sacar nuestra personalidad y ganarlos, porque estábamos obligados a ganarlo y se alcanzó el objetivo de este semestre de pasar a la siguiente ronda. Nos tocó el grupo más difícil porque los cuatro equipos llegaron con posibilidades de clasificar, el partido en Brasil estuvo muy igualado. Ganamos y ahora a pensar en lo que viene", dijo el director técnico en conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

Y agregó: "No creo que no se pueda jugar bien en la Copa, de hecho jugamos un grandísimo partido contra Fluminense, no tiene nada que ver que sea Copa o Liga, no digo que no me haya gustado lo de hoy, pero sí hubo fases del partido donde nos costó, el rival por tener que empatar y ganar nos incomodó".

"A lo largo de en la temporada en líneas generales hemos estado muy bien, hay veces que se está mejor en la parte defensiva, creación, de definición, hoy Franco Armani tuvo un grandísimo nivel, Paulo (Díaz) con Robert (Rojas) ganaron muchísimos duelos, la defensa estuvo más compacta que con Instituto, cuando hubo pérdidas siempre había alguien más cerca, pero hay cosas para corregir", siguió.

Demichelis señaló que le gustó "la personalidad del equipo" porque tenía la obligación de ganar y cumplió.

"Sacamos un partido adelante difícil, con el apoyo de todos porque en el segundo tiempo cuando arrancamos mal la gente mucho más nos alentó, esto es de todos. Y ahora que venga el sorteo y que venga lo que tenga que venir porque nosotros vamos a estar preparados para trabajar, corregir, sostener todo lo bueno, la Copa no es fácil, pero nosotros no vamos a ser un equipo fácil para los demás. Los tres partidos en casa los ganamos bien, queda demostrado que hay que corregir, estar atentos, de la experiencia de haber jugado y los errores que nos costaron muchísimo en la Copa tomar nota, y vamos a ir por más", argumentó.

River se volverá a presentar el sábado ante Barracas Central, en condición de visitante, por la vigésima segunda fecha de la Liga Profesional.