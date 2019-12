MARADONA VS lIBERO: PARTE 1

"Soy un tipo normal, que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas hoy todo el mundo me reconoce. El abuelo se lo contó al padre y el padre se lo contó al hijo, pero soy un tipo totalmente normal, quédense tranquilos argentinos. Un saludo grande, viva Argentina, viva la patria y ¡más argentino que nunca!", se definió a sí mismo.

Durante un pasaje de la charla, Pelusa no evitó emocionarse al hablar de sus padres: “Nunca dejé de ser feliz, el único problema es que se fueron mis dos viejitos. Lo que me robaron y lo que me siguen sacando, no me importa. Daría todo lo que tengo porque mi vieja entre por esa fuerza”.

Y reflexionó: “Me críe con amor, yo no me críe ni con bicicleta ni asfalto. Tenía un patio de tierra, comíamos y dormíamos ocho en una pieza (…). Comíamos solamente carne cuando cobraba papá, todos los 4”.

Entre algunas de las frases más destacadas, Maradona confesó: “A los chicos les digo: no a las drogas. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombie. Que nadie se ponga ninguna medalla por sacarme de la droga, a mí me sacó Dalma contándome que Gianina me decía: ´Papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma´”.

Un nuevo enemigo

En un pasaje de la entrevista, el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se refirió a un entredicho que tuvo con un referente de Estudiantes en el último clásico platense. “La Gata Fernández me dijo que me gusta la cámara. Cuando vos estabas en los huevos de tu viejo, yo ya estaba en televisión. Donde lo veo lo peleo, donde lo veo lo peleo. Directamente. Él viene de Estudiantes y es amigo de Verón. Está todo mal”, salió al cruce.

MARADONA VERSUS LÍBERO - PARTE 2

Otras frases del Diez:

“El Muñeco está haciendo un trabajo fantástico, ganó todo, me gusta cómo juega River. Y me cuesta encontrar un partido que me guste hasta en la Champions, nadie ataca…”

“Me gusta Guardiola, Mourinho, Pochettino que va al frente… Heinze. El Gringo tiene un futuro increíble, si lo sabe aprovechar está para grandes cosas. A nivel selección me gustaría que tenga una oportunidad”

“A Manu (Ginóbili) no lo contemos, no lo podemos poner en comparación con el resto, es un fenómeno total. Creo que es el mejor de la historia argentina, se lo merece”

“Passarella hasta el jueves jugaba con Corea. Se lesionó Ruggeri y a Passarella le empezó a doler el estómago… El agua de México te hace ir de cuerpo como loco y todos estábamos igual, pero queríamos jugar el Mundial. Passarella no quiso jugar porque era menottista. Yo más menottista que Passarella, pero quería jugar por mi camiseta, para mi país, para mi gente”

“Estoy enojado con Bilardo por bancó a los Grondona. Yo le había dicho lo que eran ellos y él se quedó con Humbertito, un garca impresionante”

"El Loco (Palermo) estaba por firmar y lo llamé. Le dije 'venite para acá, hay un palo más'. Lo saqué cuando estaba entrando a la cancha de River, me querían matar"

“La mejor fiesta es la de los árabes. Son tremendas, como van vestidos, como te tiran los diamantes por la cabeza como andan las paisanas, increíble”

“El regalo más extravagante que me ofrecieron fue una casa con zoológico. ¿Quién le da de comer al león? Le pregunté al dueño, y me dice el ‘príncipe le da’, bueno el príncipe se la jugará, yo tengo un cagazo bárbaro, le contesté. La casa era hermosa pero estaba a 100 kilómetros de la piscina, a 50km del baño, yo le preguntaba ¿Andan en moto acá adentro?”

