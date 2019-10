Embed No son buenos tiempos para Boca en lo futbolístico y menos como institución. Ahora provocaron que la empresa de seguridad PCP, despidiera a Néstor Portillo, guardia que abrazó a los jugadores de River el martes. Llevaba 11 años en la empresa. Patéticos. pic.twitter.com/L1sWxm3X3Q — Wilson Ganem (@WillyGanem) October 24, 2019

En diálogo con "La Página Millonaria", Portillo relató: "Me echaron porque me abracé con Pratto y Suárez. La alegría no me la va a quitar nadie, hay que seguir adelante. Tengo una familia, tengo que conseguir otro laburo. La mano está jodida".

Y agregó: "Cuando me abrazo con los dos jugadores, me manda en cana Arévalo (periodista de TyC Sports) y me llama un supervisor a la base de Boca. Me dicen: '¿Qué pasó? Me abracé con los jugadores'. Me dijeron que eso no se podía hacer".

Enseguida, añadió: "Somos seres humanos, es una acción. Salió otro y me dijo 'a la una de la tarde andá a la empresa'. Cuando fui, el flaco que me atiende me dice '¿vos te das cuenta de lo que hiciste? Vos sos un profesional'".

Y cerró con las palabras de uno de sus jefes: "'¿Vos viste la repercusión que tuvo esto? Boca quiere que te echemos'. 'Vos incitaste a la violencia, le hiciste burlas a Buffarini y a los periodistas'. Pero yo sólo abracé a Pratto y a Suárez, no me crucé con nadie, no hablé con nadie y fui a la base a trabajar".