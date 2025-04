Gago: de "me voy con bronca" a la explicación de la línea de cinco

"Intentamos contrarrestar los movimientos que podían hacer ellos y a partir de eso tratar de lograr lo que conseguimos en el segundo tiempo con un poco más de amplitud y más circulación. El partido se dividió en dos partes: el primer tiempo nos faltó un poco más de juego y en el segundo tiempo sabíamos que íbamos a tener mayor velocidad y control del partido", arrancó Pintita, quien con su 5-3-2 se preocupó más por el rival que por lo que podía hacer Boca.

“Creía que era un partido para jugar a las espaldas de los centrales y tratar de generar la superioridad por dentro y a partir de eso encontrar la profundidad como la encontró Miguel en el gol”, amplió su respuesta (y su defensa) sobre el esquema inicial.

“Me voy con bronca por el resultado independientemente del primer tiempo o del segundo. Me voy con bronca porque vinimos a tratar de ganar y de jugar. En el segundo tiempo tuvimos situaciones y tuvimos errores como en el primero", agregó en un análisis que no tuvo demasiada profundidad.

Consultado sobre eso, sobre cómo le cayó esta derrota, el entrenador no quiso entrar en detalles. "El análisis posterior lo voy a hacer después. Me gustó el segundo tiempo, donde el equipo tenía la pelota y situaciones. Llevamos a River a defender en un bloque bajo y tuvimos dos o tres chances claras para empatar el partido y no se dio”.

Sobre el ingreso de Zeballos, a quien no puso de entrada, el DT explicó: “Por las características del jugador no aposté por Chango (de titular). Tiene la característica de tirarse a la banda e íbamos a perder el retroceso o el juego interno. Quería tratar de buscarle los espacios para poder aprovechar su velocidad".

Y sobre la razón por la cual, a pesar de ir perdiendo, nunca cambió la línea de cinco y hasta metió variantes puesto por puesto (Di Lollo por Rojo primero y más tarde, a tres del final, Saracchi por Blanco), el DT también se expresó: “Estábamos en una situación donde teníamos control del partido y porque estábamos defendiendo y atacando muy bien en una zona muy alta. Entonces, preferí no cambiar porque jugar con tres defensores implica tener mucho más control del partido y más espacio”.